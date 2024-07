We wtorek Stary Teatr w Krakowie przekazał w swoich mediach społecznościowych informację o śmierci aktorki Ewy Ciepieli. "Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dzisiaj odeszła Ewa Ciepiela – wspaniała aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, od 1967 roku związana ze Starym Teatrem w Krakowie" - napisano. Podkreślono, że "przez ponad 30 lat tworzyła niezapomniane kreacje w spektaklach najwybitniejszych polskich reżyserów: Konrada Swinarskiego, Andrzeja Wajdy, Jerzego Jarockiego, Jerzego Grzegorzewskiego, Krystiana Lupy, Zygmunta Hübnera, Bogdana Hussakowskiego". "Po raz ostatni mogliśmy ją podziwiać w spektaklach 'Auto da fé' w reżyserii Pawła Miśkiewicza (2005) i 'Sejm kobiet' w reżyserii Mikołaja Grabowskiego (2007)" - przypomniano we wpisie. Jak napisano, "stworzyła wybitne role w blisko 40 spektaklach Teatru Telewizji, na dużym ekranie można ją było podziwiać w 14 filmach". "Łączymy się w smutku i żałobie z Rodziną i Bliskimi pani Ewy" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych teatru.