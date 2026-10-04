Kraków Tesla zanurkowała w zalewie Bagry Anna Winiarska |

Samochody elektryczne podbijają Polskę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie

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O nietypowej interwencji przeprowadzonej w sobotę nad zalewem Bagry w Krakowie poinformowała w mediach społecznościowych Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4.

"W trakcie próby wyciągania łodzi z wody doszło do całkowitego zatopienia samochodu elektrycznego" – czytamy w komunikacie.

Akcja nad zalewem Bagry Źródło zdjęcia: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie

Oprócz strażaków na miejsce zadysponowano również Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz policję. Nurkowie założyli na samochód zaczep holowniczy i Tesla została wyciągnięta na brzeg przy pomocy wyciągarki samochodu pożarniczego oraz lawety.

Akcja nad zalewem Bagry Źródło zdjęcia: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie