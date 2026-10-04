Tesla zanurkowała w zalewie Bagry
O nietypowej interwencji przeprowadzonej w sobotę nad zalewem Bagry w Krakowie poinformowała w mediach społecznościowych Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4.
"W trakcie próby wyciągania łodzi z wody doszło do całkowitego zatopienia samochodu elektrycznego" – czytamy w komunikacie.
Oprócz strażaków na miejsce zadysponowano również Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz policję. Nurkowie założyli na samochód zaczep holowniczy i Tesla została wyciągnięta na brzeg przy pomocy wyciągarki samochodu pożarniczego oraz lawety.
Źródło: tvn24.pl