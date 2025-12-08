Zatrzymano hakera. Włamywał się do rządowych baz

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku? Źródło: TVN24

O zatrzymaniu hakera poinformowała w poniedziałek Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wiadomo, że było to zatrzymanie kolejnej już osoby w śledztwie prowadzonym przez tamtejszą prokuraturę. Zatrzymany obywatel Polski podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się włamaniami do systemów teleinformatycznych.

Nie wykluczają kolejnych zatrzymań

Według rzeczniczki, zebrany materiał dowodowy potwierdził, że mężczyzna współdziałał w przestępczym procederze, polegającym na przełamywaniu zabezpieczeń informatycznych do systemów administracji rządowej. Dzięki temu uzyskał nieuprawniony dostęp do baz danych, a następnie ingerował w nie w taki sposób, aby w oparciu o pozyskane dane osób trzecich podrabiać recepty na leki opioidowe. Recepty te były realizowane w aptekach, a uzyskane medykamenty sprzedawano następnie nielegalnie w kraju i za granicą. Jak zapowiedziała przedstawicielka prokuratury, śledztwo ma charakter rozwojowy, możliwe są kolejne zatrzymania.

