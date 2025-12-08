Logo strona główna
Zatrzymano hakera. Włamywał się do rządowych baz

Sprawa jest rozwojowa (zdj. ilustracyjne)
Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku?
Źródło: TVN24
Krakowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości zatrzymali hakera. Chodzi o mężczyznę, który włamywał się do systemów administracji rządowej. Robił to, żeby wyłudzać dane i wystawiać fałszywe recepty na leki opioidowe.

O zatrzymaniu hakera poinformowała w poniedziałek Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wiadomo, że było to zatrzymanie kolejnej już osoby w śledztwie prowadzonym przez tamtejszą prokuraturę. Zatrzymany obywatel Polski podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się włamaniami do systemów teleinformatycznych.

"Zatrzymania dotyczące aktów sabotażu dzieją się niemal codziennie"

"Zatrzymania dotyczące aktów sabotażu dzieją się niemal codziennie"

Polska
Szpiegowski sprzęt w samochodzie. Trzech cudzoziemców w areszcie

Szpiegowski sprzęt w samochodzie. Trzech cudzoziemców w areszcie

WARSZAWA

Nie wykluczają kolejnych zatrzymań

Według rzeczniczki, zebrany materiał dowodowy potwierdził, że mężczyzna współdziałał w przestępczym procederze, polegającym na przełamywaniu zabezpieczeń informatycznych do systemów administracji rządowej. Dzięki temu uzyskał nieuprawniony dostęp do baz danych, a następnie ingerował w nie w taki sposób, aby w oparciu o pozyskane dane osób trzecich podrabiać recepty na leki opioidowe. Recepty te były realizowane w aptekach, a uzyskane medykamenty sprzedawano następnie nielegalnie w kraju i za granicą. Jak zapowiedziała przedstawicielka prokuratury, śledztwo ma charakter rozwojowy, możliwe są kolejne zatrzymania.

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

