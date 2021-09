Zniszczone drzwi siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Zatrzymano podejrzanego

Zatrzymano mężczyznę, który w sierpniu zniszczył drzwi biura Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Jak podaje policja, podejrzany miał zrobić to z powodu odmiennych poglądów politycznych. 35-latek został objęty policyjnym dozorem.

Zgłoszenie o zniszczeniu drzwi trafiło do krakowskich policjantów 21 sierpnia o godzinie 23. Sprawę skomentował wówczas Michał Drewnicki z PiS, według którego sprawca działał w furii, a całe wydarzenie wyglądało na zaplanowane.

Zarzuty za zniszczenie drzwi

- W trakcie przesłuchania przyznał się do zniszczenia młotkiem drzwi biura – podał rzecznik małopolskiej policji. I dodał: - motywem jego działania była niechęć do ideologii tej partii i to, że nie zgadza się z jej poglądami.