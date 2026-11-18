Kraków Medale dla medyków. "Nie myśleliśmy o zagrożeniu"

W Krakowie odznaczono medyków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Jak podkreślił prezydent miasta Łukasz Gibała, żadne odznaczenie nie odda wdzięczności za bohaterską postawę. Sesja rady miasta, podczas której wręczono wyróżnienia, rozpoczęła się uczczeniem ofiar minutą ciszy.

– Od tragicznych wydarzeń na krakowskim Rynku minęło już kilkanaście dni. A jednak wciąż trudno o nich mówić bez emocji, trudno też znaleźć właściwe słowa, by podziękować wszystkim, którzy w tamtych dramatycznych chwilach ratowali ludzkie życie – mówił prezydent miasta Łukasz Gibała przed ceremonią wręczenia wyróżnień.

Powiedział, że odznaki Honoris Gratia są wyrazem wdzięczności Krakowian.

– Żadne odznaczenie nie odda w pełni tego, co państwu zawdzięczamy – zaznaczył.

Odznaczenia dla medyków

Dziękował medykom za ich postawę, za uratowanie życia, za niesioną pomoc, za odwagę, poświęcenie, za wiedzę, umiejętności i "za zwykłe człowieczeństwo, które w takich okolicznościach nabiera szczególnego znaczenia".

Gibała podkreślił, że dla części osób tragedia 7 listopada nie skończyła się tamtego dnia.

Kraków odznaczył medyków Źródło zdjęcia: TVN24

– Myślami jesteśmy z tymi wszystkimi, którzy stracili bliskich, i z tymi, którzy wciąż wracają do zdrowia – powiedział Gibała.

Wśród 36 odznaczonych medyków są pracownicy szpitali i 30 pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Na liście uhonorowanych są: prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr, dr n. med. Mateusz Wierdak, dr Grzegorz Mocny, dr Michał Tomaszewski, Adrian Adamczyk, Edward Bulicz, Ryszard Czeszyk, Krzysztof Dukat, Damian Dudziak, Emil Figura, Wojciech Hycnar, Przemysław Janik, Sebastian Kędzior, Kacper Kierzyk, Artur Klimas, Paweł Kramarz, Jakub Lebiedzki, Marcin Łoboda, Wojciech Łyko, Piotr Mroczek, Paweł Mystek, Marcin Myśliński, Mikołaj Nawrocki, Paweł Pastuszka, Dariusz Perliński, Tomasz Pituła, Marcin Potocki, Kamil Rojewski, Jakub Strug, Tomasz Stryjakowski, dr Elżbieta Surdek, Klaudiusz Śmiga, Justyna Wójcik, Tomasz Długosz (otrzymał list, otrzymał już odznaczenie Honoris Gratia) oraz obywatele Republiki Słowackiej Mário Mačina i Linda Trnkova.

Pierwsi pomogli świadkowie

Ratownik medyczny Przemysław Janik powiedział, że ratownicy nie wiedzieli, jaka jest skala zamachu. Na miejscu okazało się, że pomocy potrzebuje 21 rannych w różnych lokalizacjach ścisłego centrum miasta.

– Nie myśleliśmy o zagrożeniu, lecz o poszkodowanych – powiedział.

Karol Wałachowski, Łukasz Gibała, Elżbieta Kois-Żurek Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Zdaniem ratownika na docenienie zasługuje więcej osób – świadków, którzy na miejscu "zagrali pierwsze skrzypce", czyli udzielali pierwszej pomocy, np. tamowali krwawienie.

Chirurdzy prof. Michał Pędziwiatr i dr Mateusz Wierdak byli w centrum miasta, kiedy doszło do zamachu. Wspólnie z policją i z przechodniami zaangażowali się w udzielanie pierwszej pomocy rannym, korzystając m.in. z apteczek przekazanych im przez funkcjonariuszy z radiowozów policyjnych. Gdy jeden z lekarzy poinformował, że jest chirurgiem urazowym, funkcjonariusze przekazali mu koordynację działań medycznych i skupili się na zabezpieczaniu terenu.

– Jesteśmy od tego, żeby pomagać – powiedział dziennikarzom po uroczystości wręczenia odznaczeń prof. Pędziwiatr.

"Bardzo miło jest dostawać nagrody" Źródło: TVN24

Jak zauważył, są negatywne głosy o policji i o ochronie zdrowia.

– Mam nadzieję, że ta sytuacja pokaże wszystkim, że nie da się przeżyć życia, nie korzystając z pomocy policji i lekarzy – powiedział.

Z kolei dr Wierdak wyznał, że jego syn był bezpośrednim świadkiem zamachu. Po dwóch, trzech dniach pękło coś w nim i wymagał wsparcia bliskich. Uświadomiło to lekarzowi, jak praca lekarzy przyzwyczaja do działania pod presją emocji, ale też nieulegania tym emocjom.

– Cel jest najważniejszym elementem, na którym się skupiamy – zaznaczył medyk.

Prof. Pędziwiatr i dr Wierdak w poruszającej rozmowie w "Faktach po faktach"

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Zamach w Krakowie

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu 9 listopada.

Odznakę Honoris Gratia prezydent Krakowa przyznaje od 2005 r. To jedno z najważniejszych wyróżnień cywilnych w regionie otrzymują osoby za wybitne osiągnięcia zawodowe, bezinteresowne działania na rzecz mieszkańców oraz za postawy prospołeczne. Pierwszym odznaczonym był kard. Franciszek Macharski.

Władze Krakowa zapowiedziały również wręczenie policjantom tytułów Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Chodzi o starszych posterunkowych Jakuba Kulika i Artura Morańskiego, którzy zostali ranni podczas interwencji. Formalnej decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma.