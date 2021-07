Policjant ugodzony nożem podczas interwencji

Mundurowi weszli do mieszkania i wtedy - jak wynika z komunikatu policji - krakowianin ich zaatakował, zadając ciosy nożem kuchennym. Przeprowadzenie interwencji według funkcjonariuszy miała też utrudniać matka mężczyzny. Do pomocy skierowane zostały dodatkowe patrole, ale obie osoby zostały obezwładnione przed ich przybyciem.

Czekają na zarzuty za atak na policjanta

47-latek oraz jego matka zostali zatrzymani. Mężczyzna trafił do szpitala, musiał być wcześniej opatrzony, bo skaleczył również siebie. Może on usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi kara od ośmiu lat więzienia do dożywocia, a jego matka zarzut wywierania wpływu na czynności urzędowe funkcjonariusza, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.