Dwie osoby ranne w pożarze mieszkania. Lądowały śmigłowce medyczne
Strażacy otrzymali zgłoszenie tuż po godzinie 12. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań domu wielorodzinnego przy ul. Świętokrzyskiej w Kętach. Do akcji gaśniczej wyjechało dziewięć zastępów straży pożarnej.
- Po przybyciu na miejsce strażacy ewakuowali z budynku trzy osoby. Dwie z nich - kobieta i mężczyzna - w wieku około 60 lat doznały poparzeń i zostały przetransportowane do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Trzecia osoba nie odniosła żadnych obrażeń - powiedział Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Na miejscu pracowały dwa zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Strażacy apelują o czujki
Po zdarzeniu Hubert Ciepły zwrócił uwagę na znaczenie czujników dymu w domach i mieszkaniach.
- Apeluję do wszystkich mieszkańców o montowanie czujek dymu w swoich domach i mieszkaniach. To niewielkie urządzenie może uratować życie. W przypadku pożaru czujka odpowiednio wcześniej wykrywa dym i alarmuje domowników, dając im cenny czas na opuszczenie zagrożonego budynku i wezwanie pomocy - wyjaśnił rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego małopolskiej straży pożarnej.
Na razie nie ma informacji o przyczynie pojawienia się ognia.