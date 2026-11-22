Kraków Dwie osoby ranne w pożarze mieszkania. Lądowały śmigłowce medyczne Rafał Molenda |

Pożar mieszkania. Dwie osoby trafiły do szpitala Źródło wideo: KW PSP Kraków Źródło zdj. gł.: KW PSP Kraków

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Strażacy otrzymali zgłoszenie tuż po godzinie 12. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań domu wielorodzinnego przy ul. Świętokrzyskiej w Kętach. Do akcji gaśniczej wyjechało dziewięć zastępów straży pożarnej.

- Po przybyciu na miejsce strażacy ewakuowali z budynku trzy osoby. Dwie z nich - kobieta i mężczyzna - w wieku około 60 lat doznały poparzeń i zostały przetransportowane do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Trzecia osoba nie odniosła żadnych obrażeń - powiedział Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Na miejscu pracowały dwa zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Pożar w Kętach w Małopolsce. Dwie osoby trafiły do szpitala Źródło zdjęcia: KW PSP Kraków

Strażacy apelują o czujki

Po zdarzeniu Hubert Ciepły zwrócił uwagę na znaczenie czujników dymu w domach i mieszkaniach.

- Apeluję do wszystkich mieszkańców o montowanie czujek dymu w swoich domach i mieszkaniach. To niewielkie urządzenie może uratować życie. W przypadku pożaru czujka odpowiednio wcześniej wykrywa dym i alarmuje domowników, dając im cenny czas na opuszczenie zagrożonego budynku i wezwanie pomocy - wyjaśnił rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego małopolskiej straży pożarnej.

Na razie nie ma informacji o przyczynie pojawienia się ognia.