Znany pseudografficiarz Sicoer został zatrzymany – ogłosiła z dumą w 2015 roku krakowska policja. Powiązanie Tymoteusza P. z pobazgranymi kamienicami w Krakowie nie było trudne, bo P. publikował zdjęcia swoich "dzieł" w internecie, a podczas procesu przyznał się do ich autorstwa. Mimo to dziewięć lat później sąd ostatecznie zdecydował o umorzeniu sprawy.

Tymoteusz P. znaczył budynki w Krakowie swoim tagiem. Ich zdjęcia zamieszczał w internecie, pisząc, że "miasto musi być zrobione porządnie". Mimo aktywności w mediach społecznościowych i faktu, że swój proceder prowadził od 2014 roku, policja miała problem z namierzeniem go. Powód? Sicoer Kraków tylko odwiedzał, a na co dzień mieszkał w Poznaniu. "Kilkutygodniowe żmudne czynności pozwoliły policjantom wpaść na trop pseudografficiarza, o którym licznie rozpisywała się prasa. Namierzenie wandala nie było łatwe. Okazało się bowiem, że nikt w Krakowie go nie zna… Okazało się także, że na 'gościnne występy' przyjeżdżał aż z Poznania, gdzie na stałe mieszka" – podawała wówczas małopolska policja.

Ostateczny wyrok po dziewięciu latach

Ostatecznie poznaniak został zatrzymany zaraz po tym, jak po raz kolejny przyjechał do stolicy Małopolski. Policjanci znaleźli przy nim farbę w sprayu i projekty kolejnych pseudograffiti. W prokuraturze usłyszał zarzuty, a akt oskarżenia trafił do sądu w kwietniu 2016 roku. Dotyczył artykułu 288 kodeksu karnego (zniszczenie mienia) i artykułu 108 Ustawy o ochronie zabytków (zniszczenie lub uszkodzenie zabytku). Grozi za to odpowiednio do pięciu i do ośmiu lat więzienia. Zarzutów było w sumie 41.