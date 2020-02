Wichura zerwała dach, zginęły trzy osoby. Śledztwo przejęła prokuratura w Krakowie

Wichura zerwała dach

10 lutego przy stoku narciarskim w Bukowinie Tatrzańskiej wiatr zerwał dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Dach spadł na czwórkę turystów z Warszawy: zginęła 52-latka i jej 15-letnia córka, a druga 21-letnia córka zmarła w szpitalu . Poszkodowany został także 16-latek, który z urazami głowy i stłuczeniem barku trafił do szpitala w Zakopanem.

Zakopiańska prokuratura postawiła inwestorowi wypożyczalni na stoku w Bukowinie Tatrzańskiej zarzut popełnienia samowoli budowlanej . Mężczyzna przyznał się do winy. Zarzuty - według śledczych - na dalszym etapie śledztwa mogą być rozszerzone.

Jak mówił krótko po tragedii Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem Jan Kęsek, wypożyczalnia była zorganizowana w naczepie samochodowej, która została obłożona elementami drewnianymi z blaszanym zadaszeniem, a konstrukcja została wykonana w sposób niefachowy, niechlujny, co doprowadziło do tragedii. Do montażu dachu zostały zastosowane niewłaściwe śruby, które pod wpływem wiatru zostały wyrwane z konstrukcji. W dniu tragedii wypożyczalnia była nieczynna.