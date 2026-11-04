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Kraków

Samochód osobowy zderzył się z radiowozem. Trzy osoby są ranne, droga zablokowana

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Wypadek z udziałem radiowozu pod Nowym Sączem
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: 112młopolska
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Na trasie Nowy Sącz - Piwniczna Zdrój samochód osobowy zderzył się z nieoznakowanym radiowozem. Droga krajowa nr 87 jest zablokowana. W wypadku ranne zostały trzy osoby, w tym dwóch policjantów.

Do zdarzenia doszło 4 listopada w miejscowości Barcice (województwo małopolskie). Po godzinie 16 na drodze krajowej nr 87 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jednym z pojazdów był policyjny, nieoznakowany radiowóz.

- Na razie nie są znane okoliczności. Będzie to ustalane - powiedziała Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Wypadek z udziałem radiowozu pod Nowym Sączem
Wypadek z udziałem radiowozu pod Nowym Sączem
Źródło zdjęcia: 112małopolska.pl

Wyjaśniła, że ranni to dwaj policjanci i kobieta kierująca autem osobowym. Zostaną zbadani pod kątem obecności alkoholu.

Według relacji policji radiowóz był nieoznakowany, ale jechał jako uprzywilejowany, bo z sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi, na pilną interwencję. 

Samochód zderzył się z radiowozem. Droga zablokowana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że droga na wysokości miejscowości Barcice pozostaje całkowicie nieprzejezdna, a dla kierowców organizowane są objazdy. Utrudnienia dotyczą kierowców podróżujących zarówno w kierunku Nowego Sącza, jak i Piwnicznej-Zdroju. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch na DK87 zostanie przywrócony.

Wypadek z udziałem radiowozu pod Nowym Sączem
Wypadek z udziałem radiowozu pod Nowym Sączem
Źródło zdjęcia: 112małopolska.pl

"Okoliczności oraz dokładny przebieg zdarzenia będą wyjaśniane. Wszyscy uczestnicy wypadku zostaną zbadani pod kątem obecności alkoholu" – przekazała podkomisarz Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
WypadekPolicjaMałopolskaGDDKiA
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