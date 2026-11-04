Samochód osobowy zderzył się z radiowozem. Trzy osoby są ranne, droga zablokowana
Do zdarzenia doszło 4 listopada w miejscowości Barcice (województwo małopolskie). Po godzinie 16 na drodze krajowej nr 87 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jednym z pojazdów był policyjny, nieoznakowany radiowóz.
- Na razie nie są znane okoliczności. Będzie to ustalane - powiedziała Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.
Wyjaśniła, że ranni to dwaj policjanci i kobieta kierująca autem osobowym. Zostaną zbadani pod kątem obecności alkoholu.
Według relacji policji radiowóz był nieoznakowany, ale jechał jako uprzywilejowany, bo z sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi, na pilną interwencję.
Samochód zderzył się z radiowozem. Droga zablokowana
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że droga na wysokości miejscowości Barcice pozostaje całkowicie nieprzejezdna, a dla kierowców organizowane są objazdy. Utrudnienia dotyczą kierowców podróżujących zarówno w kierunku Nowego Sącza, jak i Piwnicznej-Zdroju. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch na DK87 zostanie przywrócony.
"Okoliczności oraz dokładny przebieg zdarzenia będą wyjaśniane. Wszyscy uczestnicy wypadku zostaną zbadani pod kątem obecności alkoholu" – przekazała podkomisarz Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.