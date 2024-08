Bizon, który od kilku miesięcy przemieszczał się przez teren województwa świętokrzyskiego, został zastrzelony na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. To niezrozumiała decyzja - skomentował Robert Bąk z Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu i zapowiedział złożenie w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury.

GDOŚ: "eliminacja żubra była konieczna"

Konserwator przyrody Lech Buchholz nie chciał komentować sprawy. Odesłał do oświadczenia, które we wtorek opublikowano na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Podkreślono w nim, że jednoznaczną rekomendację co do "eliminacji" bizona wydali naukowcy z Państwowej Rady Ochrony Przyrody. W piśmie zwrócono także uwagę, że bizon stanowił m.in. bezpośrednie zagrożenie dla stada żubrów w Bałtowie, do którego zbliżał się od kilku dni.