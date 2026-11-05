Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

Pracował przy drodze, nagle wszedł na jezdnię. Groźny wypadek pod Kielcami

|
Do wypadku doszło w Tokarni
Potrącenie pieszego w Tokarni
Źródło wideo: KMP w Kielcach
Źródło zdj. gł.: KMP w Kielcach
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do szpitala trafił 57-latek, który w Tokarni pod Kielcami został potrącony przez samochód. Jak poinformowała policja, mężczyzna wykonywał przydrożne prace. Nagle miał wejść na jezdnię.

Do niebezpiecznego wypadku doszło w czwartek po godzinie 14 w Tokarni niedaleko Kielc. Mężczyzna został tam potrącony przez samochód osobowy.

Wszedł "bezpośrednio przed pojazd"

Jak przekazał st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego kieleckiej policji, Volkswagen poruszał się w kierunku Kielc. Za kierownicą siedział 66-latek, był trzeźwy.

Do wypadku doszło w Tokarni
Do wypadku doszło w Tokarni
Źródło zdjęcia: KMP w Kielcach

- Bezpośrednio przed jego pojazd wszedł 57-letni trzeźwy mężczyzna, który wykonywał przydrożne prace, na skutek czego został potrącony przez kierującego pojazdem - powiedział Borek.

Do wypadku doszło w Tokarni
Do wypadku doszło w Tokarni
Źródło zdjęcia: KMP w Kielcach

Policjant poinformował, że poszkodowany 57-latek został zabrany do szpitala. Był przytomny.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
KielceŚwiętokrzyskieWypadkiWypadekPolicja
Czytaj także:
Montaż świątecznej iluminacji
Święta z warszawskimi legendami. Montują nową iluminację
WARSZAWA
05 1800 tak jest gosc-0002
Spór prawników o Trybunał Konstytucyjny. "Światełko w tunelu"
Polska
Tusk w Sejmie
Posłanka PSL: sprawdzamy tych, którzy mówią o dialogu
Kropka nad i
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Sędzia SN o wydarzeniach przed TK. "To już jak kabaret wygląda"
Polska
imageTitle
Zaważył jeden błąd. Jagiellonia z kolejną przegraną
EUROSPORT
Wypadek w Ujrzanowie
Pieszy zginął na drodze. Policja: przechodził w miejscu niedozwolonym
Mazowieckie
KA261103_145269
"Zamach", "pucz" i "wściekła baba". "Kompletnie puszczone lejce" Telewizji Republika
Marcin Złotkowski
Donald Trump
Pojedynek na Alasce o włos. Żądania Trumpa
Świat
Butelki szklane z pieczęciami, XVIII-XIX wiek
Kule z muszkietów, przejście do getta, fragmenty kaplicy. Odkrycia na budowie
Katarzyna Kędra
imageTitle
Pietuszewski łączony z gigantem. "Rozmowy już się odbyły"
EUROSPORT
Odmówili mu sprzedaży alkoholu, wyciągnął nóż (zdj. ilustracyjne)
Zaatakował nożem w hotelu. Jest decyzja sądu
Kraków
04 2200 szklo-0010
"Przecierałem oczy". Były partyjny kolega o "koncerciku" Wójcika
Tak jest
Lądował śmigłowiec ratunkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelny wypadek. Przyczepa przygniotła mężczyznę
Łódź
Sławomir Mentzen i Władysław Kosiniak-Kamysz
Wspólne zdjęcie Mentzena i Kosiniaka-Kamysza. Podpisane słowami premiera
Polska
imageTitle
Święto w Barcelonie. Kluczowy piłkarz podjął decyzję na lata
EUROSPORT
imageTitle
Tysiące ludzi na pogrzebie Jesusa de Miguela
EUROSPORT
Sesja Rady Warszawy
Radni KO poparli zmiany w Trybunale. Dyskutować nie chcieli
WARSZAWA
shutterstock_2650627899
Będą tańsze bilety w Krakowie. Ale nie od razu
Kraków
nowy jork kamienica shutterstock_2696106135
Drugi dom za miliony dolarów. Miasto za dodatkowym podatkiem
BIZNES
Szczęsny Filipiak
Prezydent odwołał doradcę. "Niemożliwe, żebyśmy współpracowali"
Kraków
Te osiedla przetnie nowa droga
Nowa droga do Warszawy przetnie osiedla. Mieszkańcy w strachu
Piotr Bakalarski
Pete Hegseth
Hegseth może stracić stanowisko? Deklaracja Trumpa
Świat
Mgła
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
Tak działała ukraińska "katownia"
FAŁSZ"Najmłodszy torturowany miał 14 lat". Politycy i fejk o więzieniu pod Kijowem
Szymon Rębowski, Gabriela Sieczkowska
Protest w Marsylii
Francja wyszła na ulice. Setki tysięcy demonstrantów
Świat
Russell Brand
Słynny aktor winny gwałtu. Czeka go więzienie
Świat
Jednorazowo od dawcy pobiera się 450 ml krwi
Ostrzeżenie po cyberatakach w Europie. W Polsce doszło do jednego incydentu
Zdrowie
Teren przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Projekt PSL dzieli polityków. "Nie bawmy się tak"
Polska
Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policjanci oddali strzały w stronę samochodu. Trwają poszukiwania kierowcy
Opole
imageTitle
Pierwszy taki awans Alcaraza w karierze
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica