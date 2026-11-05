Pracował przy drodze, nagle wszedł na jezdnię. Groźny wypadek pod Kielcami
Do niebezpiecznego wypadku doszło w czwartek po godzinie 14 w Tokarni niedaleko Kielc. Mężczyzna został tam potrącony przez samochód osobowy.
Wszedł "bezpośrednio przed pojazd"
Jak przekazał st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego kieleckiej policji, Volkswagen poruszał się w kierunku Kielc. Za kierownicą siedział 66-latek, był trzeźwy.
- Bezpośrednio przed jego pojazd wszedł 57-letni trzeźwy mężczyzna, który wykonywał przydrożne prace, na skutek czego został potrącony przez kierującego pojazdem - powiedział Borek.
Policjant poinformował, że poszkodowany 57-latek został zabrany do szpitala. Był przytomny.
Źródło: tvn24.pl