Zderzył się czołowo z ciężarówką. Nie żyje kierowca
Do wypadku doszło we wtorek przed godziną szóstą rano na DK74 pomiędzy miejscowościami Łagów i Złota Woda.
Jak ustaliła policja, kierowca Peugeota wyprzedzał inne pojazdy i zderzył się z jadącą naprzeciwko ciężarówką Renault.
- Samochód ciężarowy chcąc uniknąć wypadku zjechał na prawe pobocze, jednak mimo tego doszło do czołowego zderzenia z samochodem osobowym – wyjaśnił st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowo-informacyjnego KMP Kielce. Jak dodaje, kierowca ciężarówki był trzeźwy.
Kierowca osobowego Peugeota zginął na miejscu. To 45-latek, mieszkaniec Łagowa. Na miejscu trwają czynności policji i prokuratury. Policja wyznaczyła objazdy.
Źródło: tvn24.pl