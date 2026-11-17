Kielce Zderzył się czołowo z ciężarówką. Nie żyje kierowca Oprac. Anna Winiarska |

Śmiertelny wypadek w świętokrzyskim Źródło wideo: KMP Kielce Źródło zdj. gł.: KMP Kielce

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Do wypadku doszło we wtorek przed godziną szóstą rano na DK74 pomiędzy miejscowościami Łagów i Złota Woda.

Jak ustaliła policja, kierowca Peugeota wyprzedzał inne pojazdy i zderzył się z jadącą naprzeciwko ciężarówką Renault.

Czołowe zderzenie na DK74 Źródło zdjęcia: KMP Kielce

- Samochód ciężarowy chcąc uniknąć wypadku zjechał na prawe pobocze, jednak mimo tego doszło do czołowego zderzenia z samochodem osobowym – wyjaśnił st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowo-informacyjnego KMP Kielce. Jak dodaje, kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Kierowca osobowego Peugeota zginął na miejscu. To 45-latek, mieszkaniec Łagowa . Na miejscu trwają czynności policji i prokuratury. Policja wyznaczyła objazdy.

Czołowe zderzenie na DK74 Źródło zdjęcia: KMP Kielce

Czołowe zderzenie na DK74 Źródło zdjęcia: KMP Kielce