Kielce Trzy promile alkoholu o siódmej rano i "niespodziewane" rondo. Nagranie Anna Winiarska |

Kierująca przejechała przez rondo i uderzyła w słup Źródło wideo: Świętokrzyska policja Źródło zdj. gł.: Świętokrzyska policja

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w środę około godziny siódmej rano na ulicy Legionów w Skarżysku-Kamiennej.

"Rozpędzony Hyundai wjechał z impetem na rondo, kierujący ewidentnie nie zamierzał poruszać się po nim zgodnie z przyjętymi zasadami. Prędkość pojazdu i tak by na to nie pozwoliła. Auto przejechało na wprost przez wysepkę i skończyło jazdę uderzając w słup" - podaje świętokrzyska policja.

Kierująca miała ponad trzy promile alkoholu w organizmie Źródło zdjęcia: Świętokrzyska policja

Grozi jej więzienie

Jak się okazało, 40-latka siedząca za kierownicą samochodu miała ponad trzy promile alkoholu w organizmie.

Policja informuje, że pojazd został odholowany, kobieta straciła prawo jazdy, a kiedy wytrzeźwieje usłyszy zarzuty. "Za jazdę w stanie nietrzeźwości, poza konsekwencjami finansowymi i zakazem kierowania, grozi do trzech lat pozbawienia wolności" – czytamy w komunikacie.