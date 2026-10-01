Trzy promile alkoholu o siódmej rano i "niespodziewane" rondo. Nagranie
Do zdarzenia doszło w środę około godziny siódmej rano na ulicy Legionów w Skarżysku-Kamiennej.
"Rozpędzony Hyundai wjechał z impetem na rondo, kierujący ewidentnie nie zamierzał poruszać się po nim zgodnie z przyjętymi zasadami. Prędkość pojazdu i tak by na to nie pozwoliła. Auto przejechało na wprost przez wysepkę i skończyło jazdę uderzając w słup" - podaje świętokrzyska policja.
Grozi jej więzienie
Jak się okazało, 40-latka siedząca za kierownicą samochodu miała ponad trzy promile alkoholu w organizmie.
Policja informuje, że pojazd został odholowany, kobieta straciła prawo jazdy, a kiedy wytrzeźwieje usłyszy zarzuty. "Za jazdę w stanie nietrzeźwości, poza konsekwencjami finansowymi i zakazem kierowania, grozi do trzech lat pozbawienia wolności" – czytamy w komunikacie.