Kielce Atak nożownika w szpitalu. Ranny pielęgniarz Oprac. Filip Czekała |

"Tu ratujemy życie, a tu nam odbierają życie". Medycy chcą mieć prawo do odmowy podjęcia czynności Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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"Dzisiaj na oddziale chirurgii w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej doszło do napaści nożem na pielęgniarza" - napisał na Kontakt24 internauta.

Informacje o zdarzeniu potwierdziła policja. - Przed godziną 11:00 w szpitalu powiatowym w Skarżysku-Kamiennej 60-latek ranił nożem pielęgniarza w rękę - powiedziała tvn24.pl nadkomisarz Anna Sławińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej Źródło zdjęcia: TVN24

Zostanie przebadany

Jak przekazała, rana nie zagraża życiu ani zdrowiu pracownika.

Napastnik był pacjentem szpitala. - Mężczyzna został skierowany na badania pod kątem stanu psychicznego - przekazała.