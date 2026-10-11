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Kielce

Atak nożownika w szpitalu. Ranny pielęgniarz

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Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej
"Tu ratujemy życie, a tu nam odbierają życie". Medycy chcą mieć prawo do odmowy podjęcia czynności
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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W Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie) pacjent zaatakował nożem pielęgniarza. Pracownik szpitala został ranny w rękę, jego życie i zdrowie nie jest zagrożone. Pierwsze informacje o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

"Dzisiaj na oddziale chirurgii w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej doszło do napaści nożem na pielęgniarza" - napisał na Kontakt24 internauta. 

Informacje o zdarzeniu potwierdziła policja. - Przed godziną 11:00 w szpitalu powiatowym w Skarżysku-Kamiennej 60-latek ranił nożem pielęgniarza w rękę - powiedziała tvn24.pl nadkomisarz Anna Sławińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej
Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej
Źródło zdjęcia: TVN24

Zostanie przebadany

Jak przekazała, rana nie zagraża życiu ani zdrowiu pracownika.

Napastnik był pacjentem szpitala. - Mężczyzna został skierowany na badania pod kątem stanu psychicznego - przekazała.

Źródło: tvn24.pl
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