Atak nożownika w szpitalu. Ranny pielęgniarz
"Dzisiaj na oddziale chirurgii w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej doszło do napaści nożem na pielęgniarza" - napisał na Kontakt24 internauta.
Informacje o zdarzeniu potwierdziła policja. - Przed godziną 11:00 w szpitalu powiatowym w Skarżysku-Kamiennej 60-latek ranił nożem pielęgniarza w rękę - powiedziała tvn24.pl nadkomisarz Anna Sławińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.
Zostanie przebadany
Jak przekazała, rana nie zagraża życiu ani zdrowiu pracownika.
Napastnik był pacjentem szpitala. - Mężczyzna został skierowany na badania pod kątem stanu psychicznego - przekazała.
Źródło: tvn24.pl