Kielce Wszedł do domu teściów i zaatakował ich nożem. 80-latek nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie jędrzejowskim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Policjanci otrzymali około godziny 16 zgłoszenie o dwóch osobach zaatakowanych nożem w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni mężczyzna zaatakował nożem dwie osoby. W wyniku zdarzenia ranna została 76-letnia kobieta oraz 80-letni mężczyzna. Niestety, pomimo podjętych działań, 80-letni mężczyzna poniósł śmierć na skutek odniesionych obrażeń - mówi starszy sierżant Sylwia Faryna z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

76-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala. Mężczyzna podejrzany o atak to zięć zaatakowanych seniorów.

Trwa poszukiwanie napastnika

Trwa obława na napastnika, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

- Komendant Powiatowy Policji w Więtrzewiu ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy. Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi. Na miejscu zdarzenia trwają czynności procesowe wykonywane pod nadzorem prokuratora - informuje policjantka.

Policjanci ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności tego zdarzenia.