Termomodernizację obecnie przechodzi sześć szkół i dwa przedszkola w Kielcach. "Miasto podpisało umowę na dofinansowanie tych inwestycji pod koniec czerwca bieżącego roku, a same prace rozpoczęły się na przełomie lipca i sierpnia. We wszystkich placówkach, które podlegają termomodernizacji, prace wewnątrz budynków uniemożliwiające prowadzenie normalnych zajęć zakończą się pomiędzy 20 października, a 30 listopada. Przecież w tym okresie może wystąpić już mróz…" – alarmuje radny i były kandydat na prezydenta Kielc.