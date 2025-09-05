Kielecki radny Marcin Stępniewski opublikował działające na wyobraźnię zdjęcie: rzędy ławek, ustawionych na szkolnym podwórku zaraz obok śmietnika. Zaalarmował, że z powodu termomodernizacji zajęcia w kilku placówkach w mieście są odwoływane, zastępowane spacerami albo odbywają się "pod chmurką i koło śmietnika". Dyrektorka szkoły tłumaczy, że meble stoją w tym miejscu, bo czekają na wywiezienie. A na spacer uczniowie faktycznie poszli – ci z klasy o profilu turystycznym, uczący się oprowadzania po mieście. Artykuł dostępny w subskrypcji
Termomodernizację obecnie przechodzi sześć szkół i dwa przedszkola w Kielcach. "Miasto podpisało umowę na dofinansowanie tych inwestycji pod koniec czerwca bieżącego roku, a same prace rozpoczęły się na przełomie lipca i sierpnia. We wszystkich placówkach, które podlegają termomodernizacji, prace wewnątrz budynków uniemożliwiające prowadzenie normalnych zajęć zakończą się pomiędzy 20 października, a 30 listopada. Przecież w tym okresie może wystąpić już mróz…" – alarmuje radny i były kandydat na prezydenta Kielc.