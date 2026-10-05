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Kielce

Ponad 20 kilogramów w aucie, kolejne 65 w garażu

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W samochodzie i garażu ukrywał dziesiątki kilogramów narkotyków
Ponad 86 kilogramów narkotyków znaleziono w Kielcach
Źródło wideo: Świętokrzyska policja 
Źródło zdj. gł.: KMP w Kielcach
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Ponad 86 kilogramów narkotyków znaleźli policjanci w Kielcach. W sprawie zatrzymali 23-latka, który trafił na trzy miesiące do aresztu.

W środę policjanci z Kielc i funkcjonariusze CBŚP zatrzymali na jednym z osiedli miasta 23-latka. Znaleźli w jego aucie blisko 21 kilogramów białej, krystalicznej substancji. Wstępne sprawdzenie wskazało, że może to być klefedron.

Funkcjonariusze ustalili również, że mężczyzna korzystał z garażu, w którym znaleźli ponad 63 kilogramy białego proszku, wstępnie zidentyfikowanego, jako klefedron. Były tam też blisko dwa kilogramy sypkiej, białej substancji, wstępnie zidentyfikowanej jako amfetamina.

W samochodzie i garażu ukrywał dziesiątki kilogramów narkotyków
W samochodzie i garażu ukrywał dziesiątki kilogramów narkotyków
Źródło zdjęcia: KMP w Kielcach

Miał ponad 86 kilogramów narkotyków

"Łącznie w trakcie działań policjanci zabezpieczyli ponad 86 kilogramów substancji odurzających, których skład zostanie ostatecznie potwierdzony na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych" - informuje świętokrzyska policja.

Policjanci sprawdzili także, czy 23-latek prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Test wykazał obecność środków odurzających w jego organizmie. Mężczyźnie pobrano krew do badań, które pokażą, jakie substancje zażył i w jakiej ilości.

Ogromna ilość narkotyków
Ogromna ilość narkotyków
Źródło zdjęcia: KMP w Kielcach

Trafił do aresztu

23-latek został zatrzymany i doprowadzony do sądu. Usłyszał zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 12 lat. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KielceŚwiętokrzyskieNarkotyki
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