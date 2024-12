Od sześciu lat, pracując w jednej z firm w Zabrzu, do faktur dodawała swój numer konta, przywłaszczając sobie w ten sposób ponad sześć milionów złotych. Policjanci zatrzymali 43-latkę. Grozi jej do ośmiu lat więzienia, została tymczasowo aresztowana. Przyznała się.

Zmieniała numer konta

- 43-latka preparowała w systemie faktury z danymi rzeczywistych kontrahentów, jednak jako rachunek do zapłaty wpisywała swój numer konta.Początkowo były to stosunkowo niewielkie - wobec ogólnych przepływów finansowych - kwoty, które przez to pozostawały niezauważone. Jednak jej zachłanność była coraz większa, więc w końcu zorientowano się w nieprawidłowościach. Wtedy weszliśmy do akcji - powiedział Bijok.