Zaatakował nożem w szpitalu. Konieczna będzie obserwacja psychiatryczna
Do ataku z użyciem 15-centymetrowego noża doszło w czerwcu tego roku. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Zatrzymanemu Damianowi B. Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju zarzuciła usiłowanie zabójstwa czterech osób. Przedłużono wobec niego tymczasowe aresztowanie.
"Śledztwo pozostaje w toku, w związku z uzyskaną opinią dotyczącą stanu zdrowia psychicznego podejrzanego konieczne będzie poddanie go obserwacji sądowo-psychiatrycznej" - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Agnieszka Bukowska.
Wspomnianą obserwację zarządza się, jeśli biegli nie są w stanie wydać opinii na temat stanu zdrowia, w tym poczytalności, na podstawie badań ambulatoryjnych i zgromadzonej dokumentacji medycznej. Tak było w tym przypadku - potwierdził szef Prokuratury Rejonowej w Jastrzębia-Zdroju Jacek Rzeszowski. - Obserwacja podejrzanego powinna zostać przeprowadzona jeszcze w tym roku - dodał prokurator.
19-latek atakował przypadkowe osoby
Do ataku w jastrzębskim szpitalu doszło 25 czerwca późnym popołudniem. 19-latek wszedł na znajdujący się na drugim piętrze oddział gastrologiczno-wewnętrzny, gdzie naciskał na klamki i próbował dostać się do różnych pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowo napotkane osoby. Ranił ordynatora oddziału i pielęgniarkę oraz dwie pacjentki szpitala. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom.
Prokuratura zarzuciła 19-latkowi usiłowanie zabójstwa czterech osób, za co grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia. Podczas przesłuchania w prokuraturze Damian B. odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Podejrzany to Polak, mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Nie był wcześniej karany. Nie znał, a najprawdopodobniej nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby - informowała prokuratura.