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Katowice

Zaatakował nożem w szpitalu. Konieczna będzie obserwacja psychiatryczna

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Zatrzymany 19-latek, który zaatakował nożem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju
Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Dr Artur Ploch: poszkodowane zostały cztery osoby
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KWP w Katowicach
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19-latek, który zaatakował w czerwcu personel i pacjentki szpitala w Jastrzębiu-Zdroju pozostanie w areszcie. Mężczyzna trafi na obserwację sądowo-psychiatryczną.

Do ataku z użyciem 15-centymetrowego noża doszło w czerwcu tego roku. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Zatrzymanemu Damianowi B. Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju zarzuciła usiłowanie zabójstwa czterech osób. Przedłużono wobec niego tymczasowe aresztowanie.

"Śledztwo pozostaje w toku, w związku z uzyskaną opinią dotyczącą stanu zdrowia psychicznego podejrzanego konieczne będzie poddanie go obserwacji sądowo-psychiatrycznej" - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Agnieszka Bukowska.

Wspomnianą obserwację zarządza się, jeśli biegli nie są w stanie wydać opinii na temat stanu zdrowia, w tym poczytalności, na podstawie badań ambulatoryjnych i zgromadzonej dokumentacji medycznej. Tak było w tym przypadku - potwierdził szef Prokuratury Rejonowej w Jastrzębia-Zdroju Jacek Rzeszowski. - Obserwacja podejrzanego powinna zostać przeprowadzona jeszcze w tym roku - dodał prokurator.

Zatrzymany 19-latek, który zaatakował nożem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju
Zatrzymany 19-latek, który zaatakował nożem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju
Źródło zdjęcia: KWP w Katowicach

19-latek atakował przypadkowe osoby

Do ataku w jastrzębskim szpitalu doszło 25 czerwca późnym popołudniem. 19-latek wszedł na znajdujący się na drugim piętrze oddział gastrologiczno-wewnętrzny, gdzie naciskał na klamki i próbował dostać się do różnych pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowo napotkane osoby. Ranił ordynatora oddziału i pielęgniarkę oraz dwie pacjentki szpitala. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom.

Prokuratura zarzuciła 19-latkowi usiłowanie zabójstwa czterech osób, za co grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia. Podczas przesłuchania w prokuraturze Damian B. odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Podejrzany to Polak, mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Nie był wcześniej karany. Nie znał, a najprawdopodobniej nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby - informowała prokuratura. 

OGLĄDAJ: Przeżył atak nożownika. Lekarz o chwilach grozy w szpitalu
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Źródło: Google Maps
Źródło: PAP
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Tagi:
Jastrzębie-ZdrójAtak nożownika
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