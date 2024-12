Wyłudzili ponad 12 milionów złotych. Szef gangu oszustów złapany w Anglii

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach prowadzi także kolejne śledztwo, obejmujące okres przestępczej działalności Macieja W. od października 2021 do czerwca 2022 r., w którym podejrzanemu zarzuca udział w kolejnych kilkudziesięciu przestępstwach. W obu postępowaniach, które obejmują okres przestępczej działalności Macieja W. od listopada 2017 do czerwca 2022 r. podejrzanemu zarzucono udział w co najmniej 207 przestępstwach. Dotyczą one założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, uczynienia sobie z popełnianych oszustw stałego źródła dochodu, prania brudnych pieniędzy, a także gróźb karalnych. Śledczy ustalili łącznie 231 pokrzywdzonych, od których oszuści wyłudzili ponad 12,5 mln zł.