Co ma nowotwór do inspicjenta i dlaczego jest sympatyczną staruszką? Komiksowo-teatralna aukcja WOŚP

12-letnia Adela to bohaterka komiksu, ale jej historia oparta jest na prawdziwych opowieściach małych pacjentów i rozmowach z psychoonkologami. Dla takich dzieci gra w niedzielę Jurek Owsiak. Na Allegro trwa aukcja związana z Adelą - zwycięzca zrobi spektakl w teatrze.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku gra dla onkologii i hematologii dziecięcej. Dlatego do finału włączyła się Fundacja Iskierka z Katowic, która od lat wspiera małych pacjentów szpitalnych oddziałów onkologicznych.

- Dzieci z chorobą nowotworową i ich rodziny to nasi podopieczni na co dzień i dobrze rozumiemy ich potrzeby. Z dużą radością włączamy się zatem w tegoroczny finał i obszar edukacji, dzieląc się naszym doświadczeniem i wiedzą – przekazuje Aneta Klimek-Jędryka, rzeczniczka Iskierki.

Fundacja wystawiła na aukcję WOŚP komiks "O choroba", który powstał na podstawie prawdziwych opowieści dzieci zmagających się z nowotworem oraz tych, którym udało się już wrócić do zdrowia.

Ale to tylko dodatek do głównej nagrody. Zwycięzca licytacji zostanie zaproszony do Teatru Lalek Arlekin w Łodzi, który zrealizował spektakl na podstawie komiksu. Nie będzie to typowy udział w charakterze widza, ale jako asystent inspicjenta. Czyli wejdzie za scenę.

Spektakl w Teatrze Lalek Arlekin na podstawie komiksu "O choroba" Allegro/ WOSP-lodz

Inspicjent - kto to taki?

Co robi w teatrze? Prowadzi próby, koordynuje działania zespołu aktorskiego, realizatorów i zespołu technicznego. Musi znać role aktorów, ruch sceniczny, ustawienia świateł i dekoracji. "Inspicjent to taki manager sceny – dba o to, żeby spektakl odbył się planowo i trwał bez zakłóceń" – czytamy na stronie aukcji.

"W ramach aukcji podczas 33. Finału WOŚP, zapraszamy Cię do podjęcia wyzwania, jakim jest pomoc naszemu inspicjentowi w jego obowiązkach – podczas wybranego przez Ciebie spektaklu! W ramach naszego wyjątkowego dnia na backstage nie tylko obejrzysz przedstawienie zza kulis, ale również będziesz mieć okazję je współtworzyć!"

Teatr Lalek Arlekin w Łodzi Allegro/ WOSP-lodz

Najbardziej uchachane oddziały w szpitalach

Komiks "O choroba" stworzyli charytatywnie w 2021 roku pisarz Boguś Janiszewski i ilustrator Maks Skorwidera. Wydawcą książki jest Agora dla Dzieci oraz Fundacja Iskierka. Książka skierowana jest do czytelników w wieku powyżej 9 lat i w nowatorski sposób podejmuje trudny temat choroby onkologicznej.

Bohaterką jest 12-letnia Adela, która ma psa Pusię, brata Olka i uwielbia taniec. Pewnego dnia pojawia się u niej staruszka o imieniu Choroba. To za jej sprawą Adeli przestaje smakować kakao, dziewczynka ma coraz mniej sił, wreszcie po serii badań słyszy to okropne słowo na r.

Fragment książki "O choroba" Fundacja Iskierka

Ale Choroba nie jest jej wrogiem, pomaga dziewczynce wrócić do Zdrowia. - Zależało nam na tym, żeby opowiedzieć o chorobie jako o doświadczeniu, a nie o czymś, z czym się walczy. Bardzo ważne, żeby młody chory zaakceptował swój stan i swoją chorobę po to, żeby w jakimś sensie współpracować z nią, podążać za nią i tym samym dążyć do wyzdrowienia - mówił Janiszewski w programie Dzień Dobry TVN o przesłaniu książki tuż przed jej premierą.

Pisarz przyznał, że nigdy nie miał do czynienia z chorobą nowotworową. Miał pewne wyobrażenia o raku, w większości mylne. Nigdy nawet nie był hospitalizowany. Zanim wziął się do tworzenia komiksu, odwiedzał dziecięce oddziały onkologiczne i rozmawiał z pacjentami. Bał się tych spotkań.

- Ten strach bardzo szybko minął, bo nagle okazało się, że są to najbardziej uchachane oddziały w szpitalach. Po prostu tam się toczy życie - mówił. - Te dzieciaki siedzą tam czasami po półtora roku nawet, rzadko wychodzą na przepustki, więc muszą sobie zorganizować życie towarzyskie. Tam się zawiązują przyjaźnie, tam są złości, tam są psikusy, ucieczki z oddziału.

To mali pacjenci onkologiczni byli pierwszymi recenzentami książki. Zaopiniowali, że oswaja raka. Komiks był konsultowany ze specjalistami z zakresu psychologii, onkologii, hematologii i wielokrotnie nagradzany. Teatr Lalek Arlekin w Łodzi we wrześniu 2024 roku zrealizował spektakl na podstawie książki.

Spektakl w Teatrze Lalek Arlekin na podstawie komiksu "O choroba" Allegro/ WOSP_lodz

Kiedy kończy się aukcja

Aukcja "Dzień na backstage - zostań inspicjentem Teatru Lalek Arlekin w Łodzi" kończy się 1 lutego, zwycięzca będzie mógł wybrać dowolny spektakl, który pomoże zrealizować.

Natomiast w dniu finału WOŚP 26 stycznia w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego przy ulicy Medyków 14 w Katowicach na stoisku Fundacji Iskierka w godzinach 10 -16 będzie można spotkać między innymi dietetyczkę Katarzynę Stankow, która podzieli się wiedzą z zakresu zdrowego żywienia i przygotuje degustacje na bazie przepisów z poradników Iskierki z serii JedzOnko oraz psycholożkę Małgorzatę Berezę-Stanisławską, która opowie o tym, gdzie i jak warto szukać wsparcia po diagnozie.

