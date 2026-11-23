Katowice Uciekał przed policją i porzucił samochód. Chevrolet staranował inne auto Oprac. Mateusz Czajka |

Mężczyznę zatrzymano na ogródkach działkowych Źródło wideo: KMP w Gliwicach Źródło zdj. gł.: KMP w Gliwicach

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Było po godzinie 10, gdy 16 listopada policjantów z gliwickiej drogówki pilnie skierowano na stację benzynową na Okrężnej. Tam miał przebywać mężczyzna kierujący czerwonym Chevroletem. Istniało podejrzenie, że nie jest trzeźwy.

Gdy policjanci dojeżdżali na stację w Gliwicach, chcieli zatrzymać jadącego z naprzeciwka kierowcę Chevroleta. Użyli sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych, jednak mężczyzna ominął radiowóz, wysiadł i zaczął uciekać.

Pościg

37-latka zatrzymano na terenie ogródków działkowych.

Mężczyzna był w stanie po użyciu alkoholu. Ponadto miał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Mężczyznę zatrzymano po pościgu Źródło zdjęcia: KMP w Gliwicach

Chevrolet uderzył w zaparkowany samochód

Gdy policjanci wrócili na stację przy Okrężnej, zauważyli, że Chevrolet stoczył się i uderzył w prawidłowo zaparkowanego Volkswagena Golfa.

"Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu (37-latkowi - red.) kara do 5 lat więzienia. Natomiast za kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu grozi kara aresztu albo grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów. O dalszym losie 37-latka zdecyduje teraz sąd" - przekazała w komunikacie gliwicka komenda policji.

Źródło: Google Maps