Uciekał przed policją i porzucił samochód. Chevrolet staranował inne auto
Było po godzinie 10, gdy 16 listopada policjantów z gliwickiej drogówki pilnie skierowano na stację benzynową na Okrężnej. Tam miał przebywać mężczyzna kierujący czerwonym Chevroletem. Istniało podejrzenie, że nie jest trzeźwy.
Gdy policjanci dojeżdżali na stację w Gliwicach, chcieli zatrzymać jadącego z naprzeciwka kierowcę Chevroleta. Użyli sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych, jednak mężczyzna ominął radiowóz, wysiadł i zaczął uciekać.
Pościg
37-latka zatrzymano na terenie ogródków działkowych.
Mężczyzna był w stanie po użyciu alkoholu. Ponadto miał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Chevrolet uderzył w zaparkowany samochód
Gdy policjanci wrócili na stację przy Okrężnej, zauważyli, że Chevrolet stoczył się i uderzył w prawidłowo zaparkowanego Volkswagena Golfa.
"Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu (37-latkowi - red.) kara do 5 lat więzienia. Natomiast za kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu grozi kara aresztu albo grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów. O dalszym losie 37-latka zdecyduje teraz sąd" - przekazała w komunikacie gliwicka komenda policji.