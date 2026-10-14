Nie ustąpił pierwszeństwa, nie żyje 22-latka
Do tragicznego wypadku doszło we wtorek około godziny 20.30 na skrzyżowaniu ulic Raciborskiej i Bukowskiej w Syryni.
"Kierujący Oplem, 25-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego, jadąc ulicą Raciborską nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącej prawidłowo ulicą Bukowską, kierującej Toyotą, 21-letniej mieszkance Wodzisławia Śląskiego i doprowadził do zderzenia pojazdów. W wyniku zderzenia Opel zjechał z jezdni, a następnie przewrócił się na dach" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim.
Nie żyje 22-letnia pasażerka
Pasażerka Opla nie dawała oznak życia, dlatego policjanci wydobyli ją z pojazdu i przystąpili do reanimacji. Niestety pomimo wysiłku policjantów, a następnie służb ratowniczych, życia kobiety nie udało się uratować.
Kierująca Toyotą została przetransportowana do szpitala w Raciborzu w związku z obrażeniami nogi. Kobieta po badaniach opuściła szpital.
Kierowca został zatrzymany
Kierujący Oplem został zatrzymany. W asyście policjantów został przetransportowany do szpitala na badania diagnostyki. Badanie alkomatem oraz testerem narkotykowym nie dało pozytywnego wyniku. Pomimo tego mężczyźnie pobrano mu krew do dalszych badań pod kątem obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu.
Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Czynności na miejscu wykonywał także biegły sądowy z zakresu badania przyczyn wypadków drogowych. Dokładne okoliczności będą wyjaśniane przez wodzisławskich śledczych.