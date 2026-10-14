Katowice Nie ustąpił pierwszeństwa, nie żyje 22-latka Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja śląska

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Do tragicznego wypadku doszło we wtorek około godziny 20.30 na skrzyżowaniu ulic Raciborskiej i Bukowskiej w Syryni.

"Kierujący Oplem, 25-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego, jadąc ulicą Raciborską nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącej prawidłowo ulicą Bukowską, kierującej Toyotą, 21-letniej mieszkance Wodzisławia Śląskiego i doprowadził do zderzenia pojazdów. W wyniku zderzenia Opel zjechał z jezdni, a następnie przewrócił się na dach" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim.

W wypadku zginęła 22-latka Źródło zdjęcia: Policja śląska

Nie żyje 22-letnia pasażerka

Pasażerka Opla nie dawała oznak życia, dlatego policjanci wydobyli ją z pojazdu i przystąpili do reanimacji. Niestety pomimo wysiłku policjantów, a następnie służb ratowniczych, życia kobiety nie udało się uratować.

Kierująca Toyotą została przetransportowana do szpitala w Raciborzu w związku z obrażeniami nogi. Kobieta po badaniach opuściła szpital.

Śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu w Syryni Źródło zdjęcia: Policja śląska

Kierowca został zatrzymany

Kierujący Oplem został zatrzymany. W asyście policjantów został przetransportowany do szpitala na badania diagnostyki. Badanie alkomatem oraz testerem narkotykowym nie dało pozytywnego wyniku. Pomimo tego mężczyźnie pobrano mu krew do dalszych badań pod kątem obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Czynności na miejscu wykonywał także biegły sądowy z zakresu badania przyczyn wypadków drogowych. Dokładne okoliczności będą wyjaśniane przez wodzisławskich śledczych.