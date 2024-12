Pies pogryzł dwie osoby i rzucił się na policjantów. Padły strzały

Policjanci w Tarnowskich Górach na Śląsku zastrzelili psa, który rzucił się na nich, a wcześniej pogryzł mieszkańców. - Policjanci użyli wszelkich środków, żeby schwytać to zwierzę, jednak nie przynosiło to skutku. Zostali zmuszeni do użycia ostatecznego środka - wyjaśnił podkom. Kamil Kubica z tarnogórskiej policji. Mundurowi ustalają właściciela psa.

Pies pogryzł dwóch mieszkańców

Pies pogryzł go, a następnie uciekł. Według wstępnych ustaleń był to prawdopodobnie mieszaniec wielkości owczarka niemieckiego.

Policjanci zastrzelili psa

- Policjanci użyli wszelkich środków, aby schwytać to zwierzę. Nie przynosiło do skutku do momentu, kiedy pies już bezpośrednio zaatakował interweniujących policjantów i rakarza. Zostali zmuszeni do użycia ostatecznego środka, czyli wykorzystali broń służbową, unieszkodliwiając zwierzę - wyjaśnił w rozmowie z TVN24 podkom. Kamil Kubica z tarnogórskiej policji.