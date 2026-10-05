Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Zniszczono pomnik ofiar getta. "To podeptanie ich godności"

|
Pomnik upamiętniający ofiary getta został zdewastowany
Zniszczony pomnik ofiar getta zostanie odbudowany
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: UM Sosnowiec
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Sosnowcu zniszczono pomnik upamiętniający ofiary z tamtejszego getta. "To podeptanie ich godności" - napisał prezydent miasta.

W Sosnowcu zniszczono pomnik upamiętniający ofiary tamtejszego getta. O zdarzeniu poinformował na Facebooku prezydent miasta Arkadiusz Chęciński. Rzecznik Urzędu Miasta Rafał Łysy przekazał, że ratusz dowiedział się o dewastacji w niedzielę po godzinie 16. Odłamki rozbitych płyt zostały już zabezpieczone. Sam pomnik - a właściwie to, co z niego zostało - otoczono taśmami.

Policjanci zabezpieczyli ślady, szukają też nagrań z okolicznych kamer monitoringu. - Apelujemy do wszystkich osób, które mają informacje w sprawie, aby się z nami skontaktowali. Gwarantujemy anonimowość - mówi podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska, oficer prasowa sosnowieckiej policji.

Pomnik upamiętniający ofiary getta został zdewastowany
Pomnik upamiętniający ofiary getta został zdewastowany
Źródło zdjęcia: UM Sosnowiec
Tak wyglądał pomnik przed zniszczeniem
Tak wyglądał pomnik przed zniszczeniem
Źródło zdjęcia: UM Sosnowiec

"Groźne echo dawnych uprzedzeń"

Prezydent Chęciński zadeklarował odbudowanie pomnika. W swoim wpisie w mediach społecznościowych przypomniał o ofiarach getta oraz o uczestnikach powstania, które w nim wybuchło w czasie II wojny światowej.

"Za tą historią stoją nasi sąsiedzi. Dzieci, rodzice, dziadkowie. Ludzie, którzy współtworzyli nasze miasto. Jestem przekonany, że szacunek dla ich pamięci jest naszym wspólnym obowiązkiem. Niszczenie tego pomnika to podeptanie ich godności i bolesnej historii Sosnowca" - napisał prezydent.

Klatka kluczowa-748645
Prezydent zapowiada odbudowanie pomnika
Źródło: TVN24

Do sprawy odniósł się też biskup diecezji sosnowieckiej Artur Ważny. W opublikowanym komunikacie wezwał m.in. do modlitwy i ukarania sprawców oraz wskazał, że "niszczenie takich znaków pamięci jest groźnym echem dawnych uprzedzeń" a także, że wspólnota Kościoła nie może milczeć, gdy profanowane są "miejsca naznaczone krwią i cierpieniem naszych sióstr i braci".

Niemal 24 tysiące wywiezionych z getta

Pomnik, który upamiętnia ofiary z getta stanął na Środuli w 1995 roku. Sosnowiec przed wojną zamieszkiwało około 30 tysięcy Żydów, co stanowiło 20 procent mieszkańców miasta. Getto Niemcy utworzyli w 1940 roku.

- Teren getta nie był ogrodzony, jednak jego opuszczenie karane było śmiercią. W 1942 r. zaczęły się pierwsze transporty do niemieckich obozów koncentracyjnych, głównie do KL Auschwitz. 1 sierpnia 1943 roku rozpoczęła się ostateczna akcja likwidacyjna gett w Będzinie i na Środuli w Sosnowcu (getta te sąsiadowały ze sobą). Wówczas ruch oporu odpowiedział akcją samoobrony ludności, znaną jako powstanie w getcie będzińsko-sosnowieckim - przekazała Anna Urgacz-Szczęsna z Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.

Klatka kluczowa-748666
Policjanci szukają sprawcy dewastacji
Źródło: TVN24

Przywódcą powstania był Józef Kożuch, jeden z braci, których imię nosi dziś plac, na którym znajduje się pomnik. Wskazała, że w sierpniu 1943 roku wywieziono z getta 10 tysięcy Żydów, a ostatecznie zlikwidowano je w styczniu 1944 r. Łącznie wywieziono z niego 23 900 osób.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Sosnowiec
Czytaj także:
cyberbezpieczeństwo alert technologia shutterstock_2602293623_1
Największy wyciek w historii rejestru. Trwa dochodzenie
BIZNES
Karol Nawrocki
Konie w prezydenckiej rezydencji. "To nie jest normalne"
Polska
Kranówka Poznańska
Kranówka na stole w restauracji. "Chcieliśmy stworzyć markę"
Poznań
Święcenie zwierząt w Jarocinie
Franciszkanie zaprosili, wierni przyszli ze zwierzętami do poświęcenia
Poznań
Neutralizacja min lotniczych na Morzu Bałtyckim
Potężne wybuchy na Bałtyku. To akcja neutralizacji min
Szczecin
Władimir Putin
Kulisy rozmów USA i Rosji. Putin miał złożyć nieoczekiwaną propozycję
BIZNES
benzyna paliwa stacja shutterstock_2787712113
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy za tankowanie?
BIZNES
Palce diabła, okolice Świdnicy (Dolnośląskie)
"Palce diabła" w polskim lesie. Niezwykłe znalezisko
METEO
Sanae Takaichi
Radykalna obniżka podatku. Rząd ogłosił nowy plan
BIZNES
Akcja ratunkowa na Morzu Czarnym
Incydent na Morzu Czarnym. MSW Rumunii: nie żyje dwóch członków załogi
Świat
Wypadek w Gassach. Nie żyje rowerzystka (zdjęcie ilustracyjne)
Wyprzedzał, potrącił rowerzystkę. 33-latka zmarła
WARSZAWA
Hubert Hurkacz w Pekinie
Pech Hurkacza. Nie dokończył półfinału
EUROSPORT
Anastazja Pustelnik
O jej fenomenie pisano nawet w USA. Nie żyje siostra Anastazja Pustelnik
Polska
Nielegalne parkowanie przed stadionem Legii Warszawa
Dzikie parkowanie przy stadionie. Ponad 200 zgłoszeń i plan miasta
WARSZAWA
Prezydent USA Donald Trump
Nowy sondaż i złe informacje dla Trumpa. Odwraca się od niego ważna grupa wyborców
Świat
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Euro w dół. Najniższy wynik od 17 miesięcy
BIZNES
Uderzył w mur kościoła i odjechał
Jechał slalomem, uderzył w mur kościoła. Nagranie
Opole
Serwal sawannowy uciekł z posesji w Orzyszu (warmińsko-mazurskie)
Serwal sawannowy Gustaw wrócił do domu
METEO
imageTitle
Selekcjoner Portugalii zostawił otwarte drzwi Ronaldo
EUROSPORT
Ugryzła ratownika medycznego
Opluli i grozili. Atak na ratowników medycznych
Trójmiasto
Potrącenie pieszego na pasach
Śmiertelne potrącenie na przejściu. Prokuratura: odbywał się nielegalny wyścig
Kraków
Ubiegający się o urząd prezydenta Flavio Bolsonaro oddał głos w wyborach (4 października 2026 roku)
Zwrot w wyborach, "tsunami bolsonarystów" i obawy o "nowy, niebezpieczny cykl polityczny"
Świat
56-latek ukrywał się na terenie Niemiec
Ukrywał się pięć lat, w więzieniu spędzi trzynaście
Łódź
Monika Piątkowska
Kolejny wyrok w trybie wyborczym. Dotyczy Piątkowskiej
WYBORY W KRAKOWIE
Porównanie zdjęć satelitarnych z Karelii. Na miejscu lasu powstaje nowy kompleks wojskowy związany z tworzeniem 44. Korpusu Armijnego
Wielka rozbudowa przy granicach NATO. W Rosji powstaje nowy korpus armijny
Joanna Rubin-Sobolewska
Tomasz Kammel
Prezenter o diagnozie. "Rak się nie zastanawia. Po prostu nagle jest i już"
Kultura i styl
google shutterstock_2773878519
"Big techy nie mogą stawiać się ponad prawem". Google pod lupą UOKiK
BIZNES
Strażacy walczą z dużym pożarem w Kalifornii
Los Angeles się smaży
METEO
Wydano za nim ENA i pięć listów gończych
Zatrzymanie 47-latka poszukiwanego pięcioma listami gończymi. Akcja "Kobry"
WARSZAWA
imageTitle
Świątek: byłam naprawdę wkurzona
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica