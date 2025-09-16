Płonie hala produkcyjna w Czeladzi

Pożar hali produkcyjnej w Czeladzi Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Około godziny 20 w Czeladzi doszło do pożaru zakładu produkującego pompy ciepła przy ulicy Rzemieślniczej. Jak poinformowała we wtorek po godzinie 21 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, ogniem objęta jest połowa hali produkcyjnej o powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych.

Pożar zakładu produkcyjnego w Czeladzi Źródło: Straż miejska w Czeladzi

Do gaszenia pożaru zadysponowano 13 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Dyżurny WSKR poinformował, że ogień z wnętrza pomieszczenia przedostał się na dach budynku.

Nie ma informacji, by ktokolwiek był poszkodowany. W trakcie pożaru w zakładzie znajdował się tylko jeden pracownik, który zauważył pożar i zawiadomił straż pożarną.

Straż miejska w Czeladzi zaapelowała do mieszkańców o zamknięcie okien i niezbliżanie się do miejsca zdarzenia. Wezwano również do słuchania komunikatów służb i nieutrudniania akcji gaśniczej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD