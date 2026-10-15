Katowice Narkotyki, groźby śmierci, podpalenia. Namierzyli go w Czechach Oprac. Mateusz Czajka |

Czesi przekazali 38-latka stronie polskiej Źródło wideo: KWP w Katowicach Źródło zdj. gł.: KWP w Katowicach

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W sprawie 38-latka wystawione były listy gończe i Europejskie Nakazy Aresztowania. W więzieniu ma spędzić siedem lat i osiem miesięcy.

Śląscy "łowcy głów" namierzyli go w Czechach i poinformowali tamtejszych policjantów. Ci zatrzymali 38-latka w zajmowanym przez niego mieszkaniu. Jest już w Polsce, trafił do więzienia.

38-latek został zatrzymany w Czechach i przekazany stronie polskiej Źródło zdjęcia: KWP w Katowicach

Narkotyki, groźby, podpalenia

38-latek był skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wyrobem i sprzedażą narkotyków. Jak wskazała w komunikacie śląska policja, chodzi o setki kilogramów marihuany, amfetaminy, MDMA i mefedronu. To jednak nie wszystko, co ma na "koncie".

W 2019 roku bronią palną groził śmiercią mężczyźnie, by zmusić go do handlu narkotykami. Skontaktował się też z jego rodziną, aby ta dała mu pieniądze pod groźbą, że go zabije. Ponadto 38-latek podpalił kilka samochodów, by zmusić do przekazania mu pieniędzy.