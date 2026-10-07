Śląskie Pożar sklepu w Jastrzębiu-Zdroju. Płonie dach z panelami fotowoltaicznymi Oprac. Adam Styczek |

Pożar sklepu, Jastrzębie-Zdrój Źródło wideo: Kontakt24 / Michał Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Michał

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- O godzinie 20.16 straż pożarna otrzymała informację o pożarze dachu sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju - poinformowała Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Wszystkie osoby opuściły obiekt jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Pożarem objętych zostało 500 metrów kwadratowych dachu z panelami fotowoltaicznymi.

Gołębiowska poinformowała, że na miejsce zadysponowano plutony gaśnicze z Bielska, Rybnika, Żor i Wodzisławia Śląskiego. Na miejscu jest ponad 20 zastępów straży pożarnej.