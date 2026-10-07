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Śląskie

Pożar sklepu w Jastrzębiu-Zdroju. Płonie dach z panelami fotowoltaicznymi

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Pożar sklepu w Jastrzębiu-Zdroju
Pożar sklepu, Jastrzębie-Zdrój
Źródło wideo: Kontakt24 / Michał
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Michał
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W środę wieczorem w Jastrzębiu-Zdroju doszło do pożaru supermarketu. Na miejsce zdarzenia wysłano ponad 20 zastępów straży pożarnej. Nikt nie został ranny, wszystkie osoby opuściły obiekt jeszcze przed przybyciem strażaków. Zdjęcia i filmy dostaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

- O godzinie 20.16 straż pożarna otrzymała informację o pożarze dachu sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju - poinformowała Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Wszystkie osoby opuściły obiekt jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Pożarem objętych zostało 500 metrów kwadratowych dachu z panelami fotowoltaicznymi.

Gołębiowska poinformowała, że na miejsce zadysponowano plutony gaśnicze z Bielska, Rybnika, Żor i Wodzisławia Śląskiego. Na miejscu jest ponad 20 zastępów straży pożarnej.

Źródło: TVN24, Kontakt24
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Tagi:
Jastrzębie-ZdrójStraż pożarnaPożary
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