Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Terroryzowała pracowników ośrodka pomocy społecznej. Trafiła do aresztu

|
47-latka terroryzowała pracowników MOPS-u
Policja zatrzymała 48-latkę po ataku w MOPS-ie
Źródło wideo: KPP w Zawierciu
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
47-letnia mieszkanka Poręby, która wcześniej zaatakowała pracownicę MOPS-u i została objęta policyjnym dozorem, ponownie pojawiła się w ośrodku. Kobieta miała grozić urzędniczce, złamać zakaz zbliżania się oraz zniszczyć drzwi. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu.

Najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie 47-letnia mieszkanka Poręby (województwo ślaskie), która wielokrotnie groziła pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kobieta miała już wcześniej policyjny dozór i zakaz zbliżania się do jednej z urzędniczek, jednak nie zastosowała się do tych ograniczeń.

Sprawa rozpoczęła się w połowie sierpnia. Wówczas 47-latka zaatakowała pracownicę MOPS-u w Porębie.

Uderzyła urzędniczkę w twarz

"48-latka miała najpierw zadzwonić na numer służbowy pracownicy MOPS-u i podczas rozmowy znieważyła ją. Około pół godziny później mieszkanka Poręby przyszła do urzędu. Weszła do pokoju, w którym pracowała kobieta i zaczęła na nią krzyczeć. Podopieczna MOPS-u znieważyła urzędniczkę i uderzyła ją w twarz otwartą dłonią" - informowała wtedy Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu.

Po tym zdarzeniu została objęta policyjnym dozorem, miała obowiązek stawiania się w określonych terminach w komendzie oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.

"Była agresywna, trzymała kamień"

Jak informują policjanci, kobieta nie wyciągnęła wniosków i już kilka dni później miała grozić innemu pracownikowi MOPS-u, mówiąc, że go zabije. Mężczyzna złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Do kolejnego incydentu doszło 18 września rano. Policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnej kobiecie przebywającej w budynku ośrodka pomocy społecznej.

"Jak się okazało na miejscu, była to 47-latka, która złamała obowiązujący zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej urzędniczki. Dodatkowo mieszkanka Poręby znów groziła kobiecie. Była agresywna i w ręku trzymała kamień. Została powstrzymana przez innego pracownika urzędu" - poinformowała we wtorek policja w Zawierciu.

Zniszczyła drzwi w urzędzie

Dodatkowo kobieta zniszczyła drzwi wejściowe oraz elewację jadłodzielni, w której przechowywana jest żywność. Straty oszacowano na około 2 tysiące złotych.

47-latka została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Usłyszała kolejne zarzuty. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niej tymczasowy areszt. Najbliższe dwa miesiące kobieta spędzi za kratami.

47-latka terroryzowała pracowników MOPS-u
47-latka terroryzowała pracowników MOPS-u
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Policja przypomina, że za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Taka sama kara grozi za kierowanie gróźb karalnych. Za zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy kodeks karny przewiduje natomiast karę do pięciu lat więzienia.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
MOPSwojewództwo śląskie
Czytaj także:
Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Przyleciał z Cypru, wpadł na lotnisku. Był poszukiwany za terroryzm
Trójmiasto
zelenski atak
Ukraina atakuje rafinerie w Rosji. Zełenski pokazał efekty
Świat
Siedem osób zatrzymanych za przestępstwa narkotykowe
Narkotyki i gotówka. Siedem osób zatrzymanych
Łódź
Grad w Warszawie
Załamanie pogody w Warszawie. Sypnęło gradem
METEO
imageTitle
Czas na mecz siatkarzy o półfinał mistrzostw Europy
RELACJA
Donald Trump przemawia w ONZ
"Zakończymy to". Donald Trump o wojnie w Ukrainie
Świat
Burze
Gdzie jest burza? W Warszawie głośno od grzmotów
METEO
tankowanie benzyna stacja paliwo
Rzecznik rządu: prezydencki projekt może doprowadzić do niedoborów paliwa
BIZNES
Strzały w centrum Płocka i skradziona saszetka (zdj. ilustracyjne)
Strzały w centrum Płocka i skradziona saszetka
WARSZAWA
Wybory Urna Lokal Wyborczy
Kiedy są wybory na prezydenta Krakowa 2026?
WYBORY W KRAKOWIE
bol gardlo szyja shutterstock_2579692219
Ten rak coraz częstszy przed czterdziestką. Tych objawów nie przeczekuj dłużej niż trzy tygodnie
Zdrowie
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Zbieranie grzybów z pomocą AI? "Nie odważyłbym się"
METEO
Frontex będzie mieć nową siedzibę w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Decyzja wojewody w sprawie nowej siedziby Frontexu
WARSZAWA
16-latek zginął po uderzeniu crossem w drzewo
Chcieli go zatrzymać, chwilę później zginął. Śledztwo po śmierci 16-latka
Rzeszów
Krajewska
Donald Trump w ONZ: Kto wygra wyścig o AI, wygra wszystko
BIZNES
Myśliwiec F-16 rozbił się w pobliżu bazy wojskowej w Niemczech
Myśliwiec F-16 rozbił się w pobliżu bazy wojskowej
Świat
imageTitle
Nokaut w pierwszym ćwierćfinale mistrzostw Europy
EUROSPORT
Debata kandydatów na prezydenta Krakowa na stadionie Wisły Kraków
Wybory na prezydenta Krakowa 2026. Kto prowadzi w sondażach?
WYBORY W KRAKOWIE
Sławomir Pietrzyk
Obiecuje pomoc seniorom, uśmiecha się do urzędników i przedsiębiorców
Anna Winiarska
bergen norwegia - BBA Photography shutterstock_2672559363
W tych miastach żyje się najlepiej
BIZNES
Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek o "wojnie z Brukselą". Tak komentują to politycy
Polska
Czołowe zderzenie na autostradzie A4
Niebywałe zderzenie na autostradzie. Nagranie
Wrocław
imageTitle
Lewandowski o przyszłości w reprezentacji Polski: każda moja decyzja jest przemyślana
EUROSPORT
Katowice, 22.09.2026. Artur K. doprowadzony do delegatury departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach
Są zarzuty dla Artura K.
Robert Zieliński, Maciej Duda
Dziki w Warszawie
Nowa uchwała. Los dzików w Warszawie przesądzony
WARSZAWA
Jolanta Sobierańska-Grenda
Rząd przyjął projekty ustaw z "pakietu naprawczego" w zdrowiu. Takie są założenia
Piotr Wójcik
Katowice, 22.09.2026. Artur K. doprowadzony do delegatury departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach
Afera Zondacrypto. Kim jest zatrzymany Artur K.?
Polska
Tor Służewiec, Gala Derby, 5 lipca 2026 roku
"Prokuratura bada sprawę, a koniom nadal wiąże się języki". Protest podczas Wielkiej Warszawskiej
Martyna Sokołowska
Motocyklista zatrzymany za próbę przekupstwa
"Ale to nie do mnie tak". Jechał za szybko, chciał przekupić policjantów
Wrocław
Koszalin prokuratura
Dziura w szybie busa, ranny kierowca. Badają, co się stało na drodze
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica