Zderzyło się osiem pojazdów, dwie osoby nie żyją
Do wypadku doszło w środę około godziny 13.40 na drodze krajowej nr 78 między Porębą a Turzą w województwie śląskim.
Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zderzyło się osiem pojazdów. Dwie osoby nie żyją. Informację tę potwierdziła również policja.
Zderzenie ośmiu samochodów
Kpt. Grzegorz Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu poinformował, że w zderzeniu uczestniczyły cztery samochody osobowe i cztery ciężarówki.
Strażak wyjaśnił, że cztery samochody uczestniczyły w zdarzeniu bezpośrednio, a cztery zostały "delikatnie uszkodzone". - Niestety w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych między dwoma samochodami ciężarowymi zlokalizowaliśmy zniszczony samochód osobowy - mówi Nowak.
Droga w kierunku Siewierza jest zablokowana. Na miejsce skierowano specjalistyczną grupę ratowniczą z Dąbrowy.
- Działania służb na miejscu trwają i będą trwały przez jeszcze kilka godzin. Wiemy, że śmierć na miejscu poniosły dwie osoby, ich dane są na chwilę obecnie ustalane - przekazała Marta Wnuk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.