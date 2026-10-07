Katowice Zderzyło się osiem pojazdów, dwie osoby nie żyją Anna Winiarska |

Policja ustala przyczyny karambolu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Bzyku Pomoc Drogowa

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Do wypadku doszło w środę około godziny 13.40 na drodze krajowej nr 78 między Porębą a Turzą w województwie śląskim.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zderzyło się osiem pojazdów. Dwie osoby nie żyją. Informację tę potwierdziła również policja.

Wypadek w Porębie Źródło zdjęcia: Bzyku Pomoc Drogowa

Zderzenie ośmiu samochodów

Kpt. Grzegorz Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu poinformował, że w zderzeniu uczestniczyły cztery samochody osobowe i cztery ciężarówki.

Strażak wyjaśnił, że cztery samochody uczestniczyły w zdarzeniu bezpośrednio, a cztery zostały "delikatnie uszkodzone". - Niestety w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych między dwoma samochodami ciężarowymi zlokalizowaliśmy zniszczony samochód osobowy - mówi Nowak.

Droga w kierunku Siewierza jest zablokowana. Na miejsce skierowano specjalistyczną grupę ratowniczą z Dąbrowy.

- Działania służb na miejscu trwają i będą trwały przez jeszcze kilka godzin. Wiemy, że śmierć na miejscu poniosły dwie osoby, ich dane są na chwilę obecnie ustalane - przekazała Marta Wnuk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Wypadek w Porębie Źródło zdjęcia: Bzyku Pomoc Drogowa