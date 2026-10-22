Uratował 17 osób, musiał odejść ze służby. "Państwo nie zostawia bohaterów bez pomocy"
Policjant Łukasz Schön ratował ludzi z płonącego bloku w nocy z 8 na 9 sierpnia 2025 roku. Służby otrzymały wtedy zgłoszenie o pożarze w budynku przy ulicy Gustawa Morcinka w Chorzowie. Pożar pojawił się w jednym z mieszkań na trzecim piętrze pięciokondygnacyjnego budynku. Pierwsi na miejscu pojawili się dwaj policjanci - w tym Łukasz Schön.
Nie czekali na wsparcie, tylko od razu ruszyli z pomocą. Weszli do zadymionego budynku, by wyprowadzać ludzi. Dzięki ich determinacji udało się wtedy ewakuować 17 osób.
Praca w policji była dla niego wszystkim
Tamten wieczór na zawsze odmienił życie Łukasza Schöna. Jak informowała Komenda Miejska Policji w Chorzowie, w wyniku długotrwałego przebywania w zadymionym budynku u policjanta doszło do poważnego niedotlenienia mózgu. A to z kolei doprowadziło do rozwoju zespołu Lance’a-Adamsa. To rzadkie, trwałe i nieuleczalne schorzenie neurologiczne. Polega głównie na bolesnych i niekontrolowanych miokloniach (nagłe, krótkotrwałe i mimowolne skurcze) oraz zaburzeniach równowagi. Chory ma trudności ruchowe, a przyjmowanie leków neurologicznych to konieczność.
Do tego psychiatra zdiagnozował u niego zespół stresu pourazowego.
Obecnie wymaga kosztownej rehabilitacji neurologicznej oraz specjalistycznego leczenia, które dają szansę na poprawę jego stanu zdrowia i odzyskanie sprawności.
Nie mógł kontynuować służby
Mimo że dla Łukasza Schöna praca w policji była całym życiem, nie może jej kontynuować przez chorobę.
W sierpniu 2026 roku komisja orzekła, że jest niezdolny do służby. W Komisariacie Policji II w Chorzowie 6 października odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby starszego posterunkowego Łukasza Schöna.
W rozmowie z dziennikarzami Wirtualnej Polski, policjant powiedział, że jest wdzięczny za wsparcie, jakie otrzymał od kolegów z komendy - szczególnie od swojego partnera z pracy, z którym tamtej sierpniowej nocy ratowali ludzi z płonącego budynku.
Łukasz, dziękujemy za wspólną służbę i za to, że byłeś z nami. Życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, siły, spokoju oraz wielu dobrych chwil na kolejnym etapie życia.
Decyzja premiera i ministra
W czwartek Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji napisał w portalu X, że policjant otrzyma rentę.
"Państwo nie zostawia bohaterów bez pomocy. Policjant z Chorzowa, który uratował 17 osób, otrzymał odszkodowanie z KWP w Katowicach. Decyzją ZER MSWiA (Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - red.) przyznana została mu także w październiku renta wraz z dodatkiem. Państwo dba o tych, którzy chronią innych" - przekazał Kierwiński.
Państwo nie zostawia bohaterów bez pomocy. Policjant z Chorzowa, który uratował 17 osób, otrzymał odszkodowanie z KWP w Katowicach. Decyzją ZER MSWiA przyznana została mu także w październiku renta wraz z dodatkiem. Państwo dba o tych, którzy chronią innych.— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 22, 2026
Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że otrzyma dodatkowe świadczenie ze specjalnej puli.
"Bohaterski policjant Łukasz Schön wyprowadził 17 osób z płonącego budynku, ratując im życie. Sam poświęcił swoje zdrowie. Właśnie podjąłem decyzję o dodatkowym świadczeniu z puli premiera" - przekazał premier.
Bohaterski policjant Łukasz Schön wyprowadził 17 osób z płonącego budynku, ratując im życie. Sam poświęcił swoje zdrowie. Właśnie podjąłem decyzję o dodatkowym świadczeniu z puli premiera.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 22, 2026