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Uratował 17 osób, musiał odejść ze służby. "Państwo nie zostawia bohaterów bez pomocy"

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W Komisariacie Policji II w Chorzowie 6 pażdziernika odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby starszego posterunkowego Łukasza Schöna
Zastępca komendanta miejskiego PSP w Chorzowie o pożarze budynku (wideo archiwalne)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Chorzów
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Policjant, który razem z kolegą uratował z płonącego budynku w Chorzowie 17 osób, musiał odejść ze służby. Przed niedotlenienie rozwinęła się bowiem u Łukasza Schöna choroba neurologiczna. "Państwo dba o tych, którzy chronią innych" - napisał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, informując o tym, że byłemu policjantowi przyznano rentę wraz z dodatkiem. Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że otrzyma on dodatkowe świadczenie ze specjalnej puli.

Policjant Łukasz Schön ratował ludzi z płonącego bloku w nocy z 8 na 9 sierpnia 2025 roku. Służby otrzymały wtedy zgłoszenie o pożarze w budynku przy ulicy Gustawa Morcinka w Chorzowie. Pożar pojawił się w jednym z mieszkań na trzecim piętrze pięciokondygnacyjnego budynku. Pierwsi na miejscu pojawili się dwaj policjanci - w tym Łukasz Schön.

Policjanci pomogli w ewakuacji 17 osób
Policjanci pomogli w ewakuacji 17 osób
Źródło zdjęcia: KMP Chorzów

Nie czekali na wsparcie, tylko od razu ruszyli z pomocą. Weszli do zadymionego budynku, by wyprowadzać ludzi. Dzięki ich determinacji udało się wtedy ewakuować 17 osób.

Praca w policji była dla niego wszystkim

Tamten wieczór na zawsze odmienił życie Łukasza Schöna. Jak informowała Komenda Miejska Policji w Chorzowie, w wyniku długotrwałego przebywania w zadymionym budynku u policjanta doszło do poważnego niedotlenienia mózgu. A to z kolei doprowadziło do rozwoju zespołu Lance’a-Adamsa. To rzadkie, trwałe i nieuleczalne schorzenie neurologiczne. Polega głównie na bolesnych i niekontrolowanych miokloniach (nagłe, krótkotrwałe i mimowolne skurcze) oraz zaburzeniach równowagi. Chory ma trudności ruchowe, a przyjmowanie leków neurologicznych to konieczność.  

Ze względu na stan zdrowia, policjant nie był w stanie dalej pracować (zdjęcie archiwalne)
Ze względu na stan zdrowia, policjant nie był w stanie dalej pracować (zdjęcie archiwalne)
Źródło zdjęcia: KMP Chorzów

Do tego psychiatra zdiagnozował u niego zespół stresu pourazowego.

Obecnie wymaga kosztownej rehabilitacji neurologicznej oraz specjalistycznego leczenia, które dają szansę na poprawę jego stanu zdrowia i odzyskanie sprawności.

Nie mógł kontynuować służby

Mimo że dla Łukasza Schöna praca w policji była całym życiem, nie może jej kontynuować przez chorobę.

W sierpniu 2026 roku komisja orzekła, że jest niezdolny do służby. W Komisariacie Policji II w Chorzowie 6 października odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby starszego posterunkowego Łukasza Schöna.

W rozmowie z dziennikarzami Wirtualnej Polski, policjant powiedział, że jest wdzięczny za wsparcie, jakie otrzymał od kolegów z komendy - szczególnie od swojego partnera z pracy, z którym tamtej sierpniowej nocy ratowali ludzi z płonącego budynku.

W Komisariacie Policji II w Chorzowie 6 października odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby starszego posterunkowego Łukasza Schöna
W Komisariacie Policji II w Chorzowie 6 października odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby starszego posterunkowego Łukasza Schöna
Źródło zdjęcia: Policja Chorzów
Łukasz, dziękujemy za wspólną służbę i za to, że byłeś z nami. Życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, siły, spokoju oraz wielu dobrych chwil na kolejnym etapie życia.
napisali jego koledzy i koleżanki z chorzowskiej policji

Decyzja premiera i ministra

W czwartek Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji napisał w portalu X, że policjant otrzyma rentę.

"Państwo nie zostawia bohaterów bez pomocy. Policjant z Chorzowa, który uratował 17 osób, otrzymał odszkodowanie z KWP w Katowicach. Decyzją ZER MSWiA (Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - red.) przyznana została mu także w październiku renta wraz z dodatkiem. Państwo dba o tych, którzy chronią innych" - przekazał Kierwiński.

Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że otrzyma dodatkowe świadczenie ze specjalnej puli.

"Bohaterski policjant Łukasz Schön wyprowadził 17 osób z płonącego budynku, ratując im życie. Sam poświęcił swoje zdrowie. Właśnie podjąłem decyzję o dodatkowym świadczeniu z puli premiera" - przekazał premier.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Policjapożar
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