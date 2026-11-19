Katowice Pijany jechał autostradą ciężarówką wypełnioną kruszywem Oprac. Mateusz Czajka |

Kiedy zaczyna się uzależnienie? Łukaszewska: gdy zaczynamy obserwować utratę kontroli Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Gliwicach

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We wtorek z Komisariatem Autostradowym Policji w Gliwicach skontaktowała się osoba zaniepokojona sposobem jazdy kierowcy ciężarówki po autostradzie A4. Istniało podejrzenie, że kierowca jest pijany.

Policjanci zatrzymali go na parkingu przy punkcie poboru opłat w Żernicy pod Gliwicami i zbadali alkomatem. 54-letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego miał ponad trzy promile alkoholu. W takim stanie kierował załadowaną wywrotką. Masa przewożonego kruszywa wynosiła 26 ton.

Wywrotka była załadowana kruszywem Źródło zdjęcia: KMP w Gliwicach

Chciał jechać przez trzy województwa

"Według dokumentacji transportowej, do załadunku pojazdu doszło na terenie województwa opolskiego, a docelowo planował dotrzeć do jednej z miejscowości na terenie powiatu chrzanowskiego" - przekazała w komunikacie policja.

Powiat chrzanowski jest już w województwie małopolskim - 54-latek chciał jechać z trzema promilami przez teren trzech województw.

Zaraz po kontroli, prosto z punktu poboru opłat trafił do izby wytrzeźwień. Zatrzymano mu prawo jazdy. Jego sprawę rozstrzygnie sąd - grozi mu kara więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów, grzywna, a także nawiązka na rzecz Skarbu Państwa.

Źródło: Google Maps