Katowice Auto dachowało, zginął pasażer. 21-latek skazany za śmiertelny wypadek Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Myszkowie

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"Sąd Rejonowy w Myszkowie wydał wyrok, którym skazał oskarżonego na karę łączną pięciu lat i jednego miesiąca pozbawienia wolności oraz orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - informuje prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Jakub N. ma także zapłacić 10,5 tysiąca złotych zadośćuczynienia osobie najbliższej zmarłego oraz pięć tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Prokurator uznał wyrok za słuszny i nie będzie składał apelacji.

Zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował

Do wypadku doszło 12 marca 2026 roku. "21-letni Jakub N. jechał samochodem marki Opel Corsa przez Starą Hutę w powiecie myszkowskim. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo i doprowadził do dachowania. W wyniku wypadku 33-letni pasażer doznał obrażeń ciała, skutkujących jego zgonem na miejscu zdarzenia" - informuje prokurator Tomasz Ozimek.

Tragiczny wypadek pod Myszkowem Źródło zdjęcia: KPP w Myszkowie

Badania wykazały, że kierowca miał w organizmie około promila alkoholu.

Przyznał się

W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi N. zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości śmiertelnego wypadku drogowego, na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Jakub N. przyznał się.

Na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany. Wcześniej nie był karany.

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie w lipcu 2026 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Myszkowie akt oskarżenia przeciwko 21-letniemu Jakubowi N.