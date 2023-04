Zaatakował znajomego kijem bejsbolowym. Na oczach pięciolatka

czytaj dalej

Adam Glapiński odniósł się na czwartkowej konferencji prasowej do wysokości swoich zarobków. - Moje wynagrodzenie netto, to co trafia na konto to około 600 tysięcy złotych rocznie - oświadczył prezes Narodowego Banku Polskiego. Dodał, że jego zarobki są wyraźnie niższe niż w innych bankach centralnych Europy.