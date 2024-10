Śląska policja szuka kierowców dwóch ciężarówek, które z włączonymi światłami awaryjnymi jechały pod prąd drogą ekspresową S1 na odcinku Węgierska Górka - Bielsko-Biała (woj. śląskie). Nagranie skrajnie niebezpiecznej sytuacji, w której tylko postawa innych kierowców zapobiegła tragedii, trafiło do sieci.

Nagranie pokazujące skrajnie niebezpieczną sytuację, do której doszło w sobotę około godziny 22 na drodze ekspresowej S1 w woj. śląskim, opublikował na Facebooku portal Żywiec 112. Na filmiku zarejestrowanym przez kamerkę samochodową widać dwa samochody ciężarowe, jadące pod prąd skrajnym lewym pasem jezdni na odcinku Węgierska Górka - Bielsko-Biała. Oba pojazdy miały włączone światła awaryjne. Mijają się z samochodami osobowymi, które unikają czołowego zderzenia na pozostałych dwóch pasach, w tym na jednym do zjazdu z "ekspresówki".

Policja szuka kierowców

- To nie kończy jednak sprawy. Żywieccy policjanci apelują do kierowców, którzy w sobotni wieczór podróżowali tym odcinkiem, o zgłaszanie się z informacjami mogącymi pomóc policji w identyfikacji pojazdów, co pozwoli mundurowym ukarać kierowców - powiedział TVN24 aspirant sztabowy Adam Jachmiczak z zespołu prasowego śląskiej policji.