Bus został zmiażdżony, zginęło dziewięć osób. Kończy się proces

Dobiega końca proces Jerzego S., oskarżonego w sprawie wypadku na drodze krajowej nr 88, do którego doszło w sierpniu 2020 r. Oskarżony 69-latek podczas wyprzedzania miał zmusić nadjeżdżającego z naprzeciwka kierowcę busa do zjechania na pobocze. Bus przewrócił się na bok i, sunąc po jezdni, uderzył dachem w przód autokaru. Zginęło wówczas dziewięć osób, które jechały busem.

Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach na ławie oskarżonych zasiadł mieszkaniec Cieszyna, który według śledczych nieumyślnie doprowadził do tej katastrofy podczas próby wyprzedzania. Według obrony Jerzy S. nie przyczynił się do tej tragedii.

Jak dowiedziała się we wtorek Polska Agencja Prasowa w sądzie i prokuraturze, do sądu została przesłana zamówiona na etapie procesu kolejna specjalistyczna opinia na temat przyczyn wypadku. Termin następnej rozprawy sąd wyznaczył na 28 listopada. Jeśli nie zostaną złożone kolejne wnioski dowodowe, niewykluczone, że tego dnia sąd wysłucha końcowych głosów stron.

W busie wszyscy zginęli

Prokuratura: do tragedii doszło, kiedy Jerzy S. próbował wyprzedzać

Proces rozpoczął się we wrześniu 2022 r. Oskarżony na pierwszej rozprawie oświadczył, że nie przyczynił się do tej tragedii. Obrona przekonywała, że zmiana pasa ruchu przez samochód prowadzony przez Jerzego S. nie była skutkiem jego decyzji, ale wynikiem wystrzału opony i zablokowania kół. W ten sposób doszło do otarcia się dwóch pojazdów o siebie – mówił obrońca oskarżonego. W procesie jest 48 pokrzywdzonych, kilku bliskich ofiar zdecydowało się pełnić w nim rolę oskarżycieli posiłkowych.

O skierowaniu aktu oskarżenia poinformowała w kwietniu 2022 r. Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód, która podała, że podejrzany, 69-letni wówczas mieszkaniec Cieszyna, także w trakcie śledztwa nie przyznał się do nieumyślnego spowodowania katastrofy. Według ustaleń śledztwa jadący volkswagenem kierowca podjął manewr wyprzedzania poprzedzającego go pojazdu i nie zauważył jadącego z naprzeciwka trafica. Obaj kierowcy podjęli manewry obronne, kiedy kierujący busem zjechał na pobocze, bus przewrócił się, a następnie, sunąc po jezdni, zderzył się dachem z jadącym z naprzeciwka autobusem.

Na samym początku śledztwa S. nie potrafił odnieść się do przedstawionego mu zarzutu – mówił, że nie pamięta, co się stało, usłyszał tylko huk, i nie wie, jak doszło do zdarzenia. Po przedstawieniu zarzutu śledczy przesłali wniosek o aresztowanie kierowcy, uzasadniając to grożącą mu surową karą oraz koniecznością zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Nie zgodził się na to zarówno sąd I, jak i II instancji. Oskarżonemu może grozić kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.