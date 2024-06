Były komendant główny policji Jarosław Szymczyk, który "zasłynął" tym, że w jego gabinecie doszło do wybuchu granatnika, został członkiem rady nadzorczej Piasta Gliwice. Zaproponował go na to stanowisko mniejszościowy akcjonariusz. Ma, tak jak i inni nowi członkowie rady, wyprowadzić klub z długów.

- Nie mamy pełnych finansowych danych i to też jest coś, co nas martwi. Wiemy na dzisiaj, że zadłużenie klubu znacznie przekracza kwoty, o których mówiono publicznie. Żeby móc precyzyjnie powiedzieć, jak ono jest wysokie, musimy mieć dostęp i wgląd do rzetelnie przygotowanych dokumentów i to też jest celem naszych zmian w radzie nadzorczej – powiedziała w poniedziałek (10 czerwca) podczas konferencji prasowej prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.