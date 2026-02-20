Pikieta pod bramą główną Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej Źródło: TVN24

Przed bramą główną Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej odbywa się pikieta zorganizowana przez Solidarność działającą w JSW KOKS. Pracownicy protestują przeciwko decyzji zarządu o pozbawieniu ich części składników wynagrodzenia, w tym miesięcznych premii.

Pracownicy JSW KOKS protestują przed koksownią w Dąbrowie Górniczej Źródło: TVN24

Według Piotra Góreckiego, przewodniczącego Solidarności w JSW Koks, zarząd poinformował, że miesięcznych premii w tym roku nie będzie. Jak wskazuje, brak premii oznacza dla pracowników realną obniżkę dochodów, a obniżenie pensji o około 500 zł miesięcznie jest dla wielu osób poważnym obciążeniem budżetu domowego.

Spór zbiorowy zaostrza się

W JSW KOKS od 11 lutego trwa spór zbiorowy. Związkowcy zarzucają zarządowi brak rzeczowych rozmów na temat polityki płacowej. Zdaniem Solidarności, spotkania odbywają się jedynie po to, by firma mogła deklarować prowadzenie dialogu, jednak nie przynoszą one żadnych ustaleń.

Pikieta pod bramą główną Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej Źródło: TVN24

Górecki podkreśla, że związek ma świadomość trudnej sytuacji całej Grupy JSW. Jednocześnie przypomina, że pracowników zapewniano, iż wynagrodzenia nie będą zmniejszane.

