Porwanie z brutalnym finałem w lesie. Zatrzymali trzy osoby

Brutalny rozbój miał miejsce we wtorek w jednym ze sklepów spożywczych w Dąbrowie Górniczej, gdzie zaatakowany został 31-letni mieszkaniec tego miasta. Jak informuje policja, dwaj mężczyźni zaczęli go bić i kopać po całym ciele, a następnie siłą wepchnęli do samochodu, w którym czekał już trzeci sprawca.

"Bili, okradli, grozili"

Jak podała śląska policja, mężczyźni wywieźli 31-latka do pobliskiego lasu, " gdzie ponownie go bili, okradli z pieniędzy i dokumentów oraz grozili mu pozbawieniem życia. Mężczyzna został również pozbawiony wolności".

Kryminalni następnego dnia po zdarzeniu ustalili, kto stał za napaścią. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy mieli brać udział w rozboju i wkrótce potem usłyszeli zarzuty.

Areszt dla całej trójki

"50-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej odpowie za rozbój, zmuszenie do określonego zachowania, pozbawienie wolności oraz nielegalne posiadanie broni palnej. 31-latek usłyszał zarzut rozboju, natomiast trzeci ze sprawców, który kierował samochodem, w którym przetrzymywano i bito pokrzywdzonego, również odpowie za rozbój" - czytamy w komunikacie śląskiej policji.

Cała trójka decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia.