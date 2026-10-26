Katowice Wybuch na trzecim piętrze. Śledczy o przyczynie Oprac. Mateusz Czajka |

Wybuch gazu w bloku w Częstochowie Źródło zdj. gł.: TVN24

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66-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób po wybuchu gazu w zajmowanym przez niego mieszkaniu w Częstochowie. Mężczyzna przyznał się do winy.

Zgłoszenie o wybuchu w bloku przy ulicy Worcella wpłynęło do służb w sobotę po godzinie 4.

Przemysław Winek z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie informował wówczas, że lokator z trzeciego piętra, gdzie doszło do wybuchu, oddalił się z miejsca zdarzenia. Siła wybuchu była duża, zostały wyrwane okno oraz drzwi wejściowe. Na szczęście, nikt nie został poszkodowany. Ewakuowano 18 osób.

Strażacy ewakuowali 18 osób Źródło: TVN24

Dlaczego w Częstochowie doszło do wybuchu?

66-latka zatrzymano sobotę w południe w centrum miasta. Jak podała policja, miał wtedy w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

"Okazało się, że nie dokręcił zaworu gazowego w kuchence, na skutek czego w pomieszczeniu zgromadził się gaz, który eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ewakuowani mieszkańcy po kilku godzinach mogli wrócić do swoich mieszkań" - wyjaśniła w komunikacie częstochowska policja.

Prokurator zdecydował o objęciu 66-latka policyjnym dozorem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Źródło: Google Maps