Śledczy nie mogą podejść do wraku auta, strażacy wciąż schładzają butle po wybuchu

Butle z gazem wciąż są schładzane. Nikt nie może podejść do wraku samochodu z butlami, który wybuchł w poniedziałek w Częstochowie. Mieszkańcy nie mogą jeszcze wrócić do domów w rejonie zagrożenia.

Od poniedziałku trwa akcja służb na ulicy Wrocławskiej w Częstochowie, gdzie w poniedziałek około 15.40 doszło do eksplozji w samochodzie dostawczym , który zaparkował przy sklepie spożywczym. Według wstępnych ustaleń policji podróżowało nim dwóch mężczyzn, kierowca i pasażer. Według informacji służb zginęli na miejscu.

Wybuch przy Wrocławskiej - ulica wciąż zablokowana

Jak podkreśla Kamil Dzwonnik, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, wszystkie informacje na temat eksplozji to wciąż przypuszczenia, ponieważ nikt nie może jeszcze podejść do wraku auta. - Butle z gazem muszą być schładzane przez 24 godziny - wyjaśniał we wtorek rano Dzwonnik.