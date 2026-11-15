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Katowice

Komisarz Częstochowy zapowiedział wprowadzenie opłaty "pielgrzymkowej"

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Częstochowa wprowadzi opłatę pielgrzymkową? (zdj. ilustracyjne)
Łukasz Pabiś komisarzem zarządzającym Częstochową
Źródło zdj. gł.: konradkerker/Shutterstock
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Wprowadzenie od nowego roku opłaty "pielgrzymkowej" zapowiedział komisarz Częstochowy Łukasz Pabiś. Najpierw jednak będzie chciał poznać opinię mieszkańców i przedsiębiorców w tej sprawie.

Łukasz Pabiś pełni funkcję komisarza Częstochowy w związku z odwołaniem 25 października w referendum prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i rady miasta. Powołał go na to stanowisko Donald Tusk. O zamiarze wprowadzenia opłaty miejscowej poinformował w sobotę w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Wyjaśnił, że dyskusja na ten temat toczy się w Częstochowie od wielu lat.

Dodał, że można byłoby ją wprowadzić od 1 stycznia 2027 roku. Umożliwiają to zmieniające się przepisy prawne. Zniesiony zostanie wymóg czystości powietrza. Aby pobierać opłatę, wystarczą walory krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne. Rząd szacuje, że prawo do wprowadzenia opłaty zyska ponad 1,6 tysiąca gmin spośród 2479 istniejących.

Łukasz Pabiś
Łukasz Pabiś
Źródło zdjęcia: Waldemar Deska/PAP

"Zanim to zrobię, chciałbym poznać zdanie organizacji pracodawców i przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie i turystyczne oraz mieszkańców. Będę również wdzięczny za sugestie, ile taka opłata powinna wynosić" - powiedział, podając adres mailowy.

Maksymalna dopuszczalna przepisami prawa stawka to od 1 stycznia 2027 roku 5,03 złotych od osoby za dobę pobytu. Pabiś szacuje, że przy tej wysokości budżet Częstochowy wzbogaciłby się o dodatkowe 1,5 miliona złotych.

Dyskusja na wprowadzeniem opłaty "pielgrzymkowej"

W toczącej się od kilku dekad dyskusji mówi się o tej opłacie "pielgrzymkowa" lub "podatek od pielgrzymów". Wprowadzenia domagała się wielokrotnie lewica, podnosząc, że miasto ponosi koszty obsługi masowego ruchu pątniczego, głównie sprzątania.

Według danych magistratu, zabezpieczenie medyczne i sanitarne ruchu pątniczego kosztuje rocznie około 400 tysięcy złotych, natomiast inne wydatki, jak sprzątanie ulic i parków, nie są wyodrębnione w budżecie w kontekście pielgrzymów, więc trudno je oszacować. 

Pomysłowi sprzeciwiały się środowiska prawicowe i związane z Kościołem. "Propozycja ta daje zły sygnał społeczności polskiej i międzynarodowej, stanowiąc antypromocję Częstochowy, zniechęcając do przybywania do naszego miasta" - brzmiał ich apel, gdy po raz pierwszy inicjatywa wprowadzenia opłaty wyszła od prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Argumenty te powtarzano przy kolejnych zgłaszanych pomysłach.

Opłaty nigdy w Częstochowie nie uchwalono, nie pozwalały na to przepisy. Mówią one o opłacie uzdrowiskowej (dla miejscowości mających taki status) oraz klimatycznej - warunkiem dla tej drugiej jest posiadanie przez daną gminę walorów klimatycznych i krajobrazowych.

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W 2019 roku rada miasta przegłosowała za to apel radnego lewicy Sebastiana Trzeszkowskiego, by w takim razie to kuria metropolitalna wpłacała złotówkę od każdego pielgrzyma przybywającego do Częstochowy. Za głosowała lewica, przeciw było PiS, a w KO głosy się podzieliły. Kuria nie podjęła inicjatywy.

Źródło: PAP
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Tagi:
Częstochowa
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