Jechał na hulajnodze środkiem jezdni. "Gdy mąż na niego zatrąbił, pokazał nam środkowy palec"

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 15.30. Pani Żaneta jechała z mężem ulicą Faradaya w Częstochowie. Nagle przed ich auto, na środek jezdni, wjechał mężczyzna na elektrycznej hulajnodze. - Spowalniał ruch na ulicy, która i tak łatwo się korkuje, szczególnie w godzinach szczytu. Gdy mąż na niego zatrąbił, pokazał nam środkowy palec. Mąż otworzył okno i krzyknął do niego, że dla hulajnóg jest ścieżka rowerowa. Ten lekko przyhamował, jakby chciał wymusić kolizję. Wyjęłam wtedy telefon i zaczęłam go nagrywać - opowiada kobieta.