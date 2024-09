Ktoś okradł i zniszczył samochody strażaków

OSP w Cisiu (Śląskie) prosi o pomoc w ustaleniu sprawców, którzy w sobotę nocy uszkodzili i okradli samochody należące do strażaków z tej jednostki. Do przestępstwa doszło w chwili, gdy brali oni udział w akcji w Blachowni.

"Jak na co dzień my pomagamy mieszkańcom, tak dziś my potrzebujemy waszej pomocy. Dzisiejszej nocy (z 14 na 15 września) auta naszych strażaków, którzy pojechali na akcję, pozostawione na skrzyżowaniu ul. Cisiańskiej z ul. Zieloną i ul. Wręczycką w miejscowości Blachownia, zostały okradzione oraz zostały z nich powybijane szyby" - napisali strażacy z OSP w Cisiu na Facebooku, zamieszczając zdjęcia uszkodzonych aut.