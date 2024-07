Dwadzieścia siedem minut

O zbrodni w Borowcach policja dowiaduje się 10 lipca, 46 minut po północy. Wtedy to dyżurny komisariatu w Koniecpolu otrzymuje pierwsze zgłoszenie dotyczące zbrodni w domu Jaworków. Jak przekazywała nam rzeczniczka policji w Częstochowie Sabina Chyra-Giereś, na numer alarmowy zadzwoniła kobieta. Zdążyła się tylko przedstawić. Z kolejnych informacji od Chyry-Giereś wynika, że była to pani Justyna, jedna z trzech ofiar zbrodni. Prawdopodobnie wtedy została postrzelona - już nie odebrała telefonu od służb. Dziewięć minut później - kiedy do wsi Borowce już jechali policjanci - dyżurny dostaje kolejną informację. Dzwoniła sąsiadka, do której przybiegł 13-letni Gianni, którego rodzice i brat zostali zabici. Chłopak mówi, że doszło do awantury i została użyta broń. Policjanci do środka wchodzą o 1:13, dwadzieścia siedem minut po tym, jak otrzymali pierwsze zgłoszenie. W domu znajdują trzy ciała.