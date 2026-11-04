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Katowice

Maska klauna i plecak pełen farb w sprayu

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Maska i puszki z farbą zatrzymanego 16-latka
Maska i puszki z farbą zatrzymanego 16-latka
Źródło wideo: KMP w Bielsku-Białej
Źródło zdj. gł.: KMP w Bielsku-Białej
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Trzech nastolatków malowało graffiti na ekranach dźwiękochłonnych przy drodze ekspresowej S1 w Bielsku-Białej. Na widok policjantów zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu funkcjonariusze zatrzymali 16-latka. Chłopak miał plecak pełen farb w sprayu.

Do zdarzenia doszło około godziny 2 z soboty na niedzielę przy zjeździe z drogi S1 w kierunku Mikuszowic w Bielsku-Białej. Jadący drogą policjanci zauważyli trzy osoby, które zamalowywały sprayem ekrany akustyczne.

- Na widok policjantów, którzy podjęli interwencję, młodzi wandale rzucili się do ucieczki. Rozbiegli się w różnych kierunkach. Po krótkim pościgu jeden z nich został zatrzymany - powiedział Sławomir Kocur, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

16-latek miał plecak wypełniony farbami w sprayu. 

- Podczas ucieczki nastolatkowie gubili różne przedmioty, w tym maski służące do zasłaniania twarzy. Wśród nich policjanci znaleźli między innymi maskę klauna - dodaje Sławomir Kocur.

Zatrzymany 16-latek złożył już wyjaśnienia. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.

- Pozostali uczestnicy zdarzenia są poszukiwani, ale ich zatrzymanie jest kwestią krótkiego czasu - zapowiada oficer bielskiej policji.

Jakie konsekwencje grożą nieletnim?

W przypadku nieletnich sprawy dotyczące zniszczenia mienia trafiają do sądu rodzinnego. Sąd może zastosować środki wychowawcze, takie jak upomnienie, zobowiązanie do naprawienia szkody, prace społeczne, nadzór kuratora czy skierowanie do ośrodka wychowawczego.

Przy podejmowaniu decyzji sąd bierze pod uwagę między innymi wiek sprawcy, rozmiar szkody oraz okoliczności zdarzenia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WandalizmBielsko-BiałaDroga ekspresowa S3
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