Byli pijani, zabrał i wyrzucił ich kluczyki. Znaleźli je i zaczęli go ścigać. "Córeczka płakała, żona w ciąży, a tu czerwone"

Przypuszcza, że inni kierowcy też dostrzegli niebezpieczną sytuację. - Zainicjowałem zatrzymanie vana. Wyjechałem mu przed maskę, włączyłem światła awaryjne i zacząłem go blokować, spowalniać. Inni kierowcy otoczyli go z boków i od tyłu, żeby nie miał możliwości ucieczki.

Walka o kluczyki

Wykorzystał ten moment - podbiegł do vana od strony kierowcy, otworzył drzwi i wyciągnął kluczyki ze stacyjki. - Dopadła mnie ta kobieta i próbowała odebrać kluczyki. Sekundę później dołączył do niej mężczyzna. Miał butelkę w ręce. Szarpali mnie. Widziałem, że inni kierowcy gdzieś dzwonili, pewnie na policję, ale nikt nie wysiadł, żeby mi pomóc. Wyrzuciłem te kluczyki najdalej jak mogłem, w stronę rowu, żeby mnie zostawili.

Czerwone światło na skrzyżowaniu

Rzucił się do ucieczki. Najpierw pieszo - zaparkował około sto metrów przed vanem. Wskoczył do auta i szybko doszedł do dużej prędkości, bo ford zbliżał się do niego. - Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty bieg. Nie zdejmowałem nogi z gazu. Jak silnik ma ponad 150 koni, w niecałe 10 sekund rozwija 100 - 120 na godzinę. Nie wiem, ile miałem na liczniku. Nie patrzyłem. Bałem się, że napotkam jakąś przeszkodę. Wtedy ten ford we mnie wjedzie i będzie karambol. Córeczka płakała, żona w piątym miesiącu ciąży.