Ciałoczułość

Kobieta to musi wyglądać - ile razy każda z nas to słyszała? Efekt? Już 5-letnie dziewczynki potrafią być zaniepokojone swoim wyglądem, a jedna czwarta 7-latek przynajmniej raz próbowała się odchudzać. Presję "odpowiedniego" wyglądu kobiety czują na każdym kroku i w każdym wieku. Bohaterki najnowszego odcinka "Kobiecego Punktu Widzenia" w rozmowie Małgorzatą Mielcarek udowadniają, że nieważne co zrobisz, zawsze możesz spotkać się z opinią, że coś jest z twoim ciałem nie tak. Nawet od lekarzy, u których szukały pomocy. Joanna Koroniewska usłyszała, że jest za chuda, Ula Chowaniec, że za gruba, Ogi Ugonoh, za wysoka. Natalia Szymaniec w komentarzach na swój temat czytała, że powinna schudnąć. Gdy tak się stało, ponownie napotkała krytykę. Karolina Czarnecka po urodzeniu dziecka na nowo buduje relację ze swoim ciałem, którego przez jakiś czas nie poznawała. To, co łączy nasze bohaterki, to fakt, że są piękne. Wszystkie. Każda z nich też przyznaje, że by to zrozumieć, musiały przejść pewną drogę do zbudowania nowej relacji ze swoim ciałem.