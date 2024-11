Siedzący tryb życia zwiększa ryzyko chorób serca. Nawet jeśli pójdzie się na trening

Zbyt długie siedzenie zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, a późniejsza aktywność fizyczna nie jest w stanie zniwelować tego negatywnego wpływu - wynika z najnowszych badań amerykańskich naukowców. Mimo to eksperci podkreślają, że "ćwiczenia fizyczne to zawsze dobry pomysł".

W piątek w czasopiśmie "Journal of the American College of Cardiology" ukazały się wyniki nowych badań nad wpływem długiego siedzenia na zdrowie. Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące prawie 90 tysięcy osób, które przez tydzień nosiły akcelerometr (urządzenie mierzące ruch), i porównali czas spędzony przez nie w pozycji siedzącej z późniejszymi diagnozami różnych schorzeń.

Ćwiczenia nie wystarczą

Okazało się, że długi czas siedzenia wyraźnie wiąże się ze wzrostem ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe. Co więcej, wyniki badań sugerują, że nawet późniejszy porządny trening może nie rozwiązać problemów spowodowanych długim siedzeniem. - Nasze odkrycia zdecydowanie podkreślają, jak ważne jest unikanie nadmiernego siedzenia, niezależnie od tego, czy dana osoba jest aktywna fizycznie - powiedziała główna autorka badania dr Ezim Ajufo, kardiolożka w Brigham and Women's Hospital w Bostonie.

- Zdecydowanie zalecamy, aby jak najwięcej osób unikało siedzenia dłuższego niż 10 godzin i 36 minut dziennie – powiedziała Ajufo. - To nie jest sztywny próg, ale uważamy, że to rozsądne zalecenie w zakresie zdrowia publicznego - dodała i zaznaczyła, że potrzebne są w tym zakresie dalsze badania.

Mięśnie regulują poziom cukru i tłuszczu

Dr Keith Diaz, adiunkt medycyny behawioralnej w Columbia University Medical Center, wyjaśnił w rozmowie z CNN, że mięśnie są bardzo ważne dla regulacji poziomu cukru i tłuszczu we krwi, ale potrzebują ruchu, by prawidłowo pracować. - Robienie przerw na ruch to metoda, by dać swoim mięśniom bodziec, którego potrzebują, bo robić swoją robotę - tłumaczy.

Dlatego Diaz zaleca w trakcie pracy siedzącej wstawanie od biurka i krótki spacer co pół godziny lub co godzinę. - Umiarkowana lub intensywna aktywność fizyczna, czyli bieganie, szybki spacer, nie jest wystarczająca, aby zneutralizować szkodliwe skutki długotrwałego siedzenia - stwierdził. Niemniej dr Diaz zaznaczył, że osoba, która jest aktywna fizycznie po długim siedzeniu, "i tak jest w lepszej sytuacji niż osoba, która cały dzień siedziała i nie ćwiczyła". - Ćwiczenia fizyczne to zawsze dobry pomysł, bo są korzystne dla zdrowia na bardzo wiele sposobów - podkreślił.

